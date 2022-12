File door ongeval met bus De Lijn aan rotonde aan station in Genk

Volgens getuigen wilde de wagen met Nederlandse nummerplaat richting Shopping 1 rijden in de gedachte dat de bus de busbaan in dezelfde richting zou nemen. Vermits de bus echter de rotonde bijna volledig moest nemen om aan het station te stoppen kwamen de twee in aanrijding. Er is vooral blik- en glasschade. Passagiers in de bus moesten hun reis met een andere bus voortzetten. Niemand raakte gewonden. Wel was er verkeershinder richting Shopping 1. (cn)