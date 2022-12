Serviërs werpen barricade op in verdeelde Kosovaarse stad Mitrovica

Servische militanten hebben in Kosovo een barricade opgeworpen in het noorden van de verdeelde stad Mitrovica. Verschillende vrachtwagens geladen met stenen en zand blokkeren sinds dinsdagochtend een van de ingangen van een wijk waar veel Bosniakken wonen, meldt het nieuwsportaal kossev.info.

Maandag besliste de Servische president Aleksandar Vucic nog om het leger in verhoogde staat van paraatheid te zetten. Servië is niet bereid om Kosovo, dat sinds 2008 zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, te erkennen. In Kosovo leven zowat 120.000 Serviërs op een totaal van 1,8 miljoen mensen, van wie de meerderheid Albanezen.

Belgrado moedigt de Serviërs in Kosovo dan ook aan om de lokale autoriteiten te trotseren, en dat net op een moment dat Pristina zijn soevereiniteit over het hele grondgebied wil vestigen. Enkele honderden Serviërs hebben sinds 10 december in het noorden van Kosovo blokkades opgeworpen om te protesteren tegen de arrestatie van een voormalige Servische politieagent, waardoor het verkeer naar twee grensovergangen met Servië lam ligt.

De spanningen lopen op in noorden van Kosovo, waar meer dan een derde van de 120.000 Serviërs van Kosovo woont, sinds Pristina aangekondigd heeft verkiezingen te willen organiseren in gemeenten met een Servische meerderheid, nadat alle Servische verkozenen en de politie in het gebied ontslag hadden genomen. De Kosovaarse autoriteiten hebben de verkiezingen uiteindelijk uitgesteld tot april.