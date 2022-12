Egan Bernal ondergaat neusoperatie die ademhaling moet verbeteren

Bernal, de winnaar van de Tour in 2019 en de Giro in 2021, had de voorbije jaren bij grote inspanningen ademhalingsproblemen. Bij de ingreep werd een obstructie in zijn neus verwijderd.

De Colombiaan was in januari vorig jaar het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. Hij brak daarbij elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim. In augustus vierde hij zijn comeback in de Ronde van Denemarken.