Moord op bakkersvrouw Ilse: ex-para S.B. vraagt vrijlating, “te weinig aanwijzingen dat hij schuldig is”

S.B. (63), de verdachte van de moord op zijn ex-partner Ilse Michiels in Wechelderzande, is dinsdagvoormiddag verschenen voor de raadkamer in Turnhout. Zijn advocate Leyla Top heeft de vrijlating gevraagd.

“Er zijn volgens ons te weinig aanwijzingen dat hij schuldig zou zijn. Hij is al enkele keren verhoord, maar blijft erbij dat jij niets met de moord te maken heeft. Het is voor hem geen gemakkelijke situatie dat hij aangehouden is, zeker in deze periode.”

Deze namiddag wordt duidelijk of de verdachte al dan niet aangehouden blijft. Als hij niet vrij komt, tekent de advocate mogelijk beroep aan.

