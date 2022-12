De twintig strafste quotes van het afgelopen jaar: “Bij VTM werd ik al na een halfjaar weggepest”

“Was mijn vader een mens, of was hij een vruchtbaarheidsgod met een feestdag in maart?” Het afgelopen jaar regende het straffe quotes in onze weekendinterviews. Eentje gemist? Wij zetten de twintig meest opmerkelijke nog eens op een rij.

1. Joke Emmers: “Ik krijg het al moeilijk als ik de sirene van de ziekenwagen hoor”

“Ik ben té gevoelig. Ik heb het al moeilijk als ik een sirene hoor, omdat ik weet dat daar vaak een negatieve gebeurtenis aan gekoppeld is. Ik ga me dan meteen inleven in wat er aan de hand zou kunnen zijn: alle rampscenario’s passeren dan de revue. Dan zijn mijn gedachten meteen bij de mensen die met dit ongeluk moeten dealen. (denkt na) Ik heb gewoon geen schild tegen dat soort dingen, alles komt ongefilterd bij me naar binnen. Onlangs knikte ik goeiedag naar een man op straat en die riep: ‘What are you looking at?!’ Ik was bijna aan het wenen, omdat het zo hard binnenkwam.”

2. Xander De Rycke: “Was mijn vader een mens, of was hij een vruchtbaarheidsgod met een feestdag in maart? ”

“Het feit dat er zo veel halfzussen van mij rondlopen, is al een grap op zich. Hoe kan het dat een man met zo veel verschillende vrouwen kinderen maakt, om er vervolgens niet meer naar om te kijken? Hoe werkt het brein van zo iemand? Ik ben geboren in december 1987, een zus is van december 1988 en nog een andere zus van december 1989. Daar zit heel veel humor in, vind ik. Was mijn vader een mens, of was hij een Meetjeslandse vruchtbaarheidsgod met een feestdag in maart? (lacht) In 1990 moet hij hebben gedacht: ‘Shit! ’t Is maart en ik heb nog niemand zwanger gemaakt!’”

3. Jade Mintjens: “Ik verjaar op dezelfde dag als Poetin… en Heinrich Himmler en Tom Van Grieken”

“Wist je dat Vladimir Poetin en ik op dezelfde dag verjaren? Net als Heinrich Himmler van de SS. En Tom Van Grieken. Vroeger publiceerde de Joepie elke week een lijst met namen van jarige celebrities, maar op 7 oktober was het nooit veel soeps. Dankzij Google begrijp ik nu waarom.”

4. Stan Van Samang: “Die blikken sinds de affaire-Eveline zijn voor de rest van mijn leven”

“Ik ben te kijk gezet, hé. En ik heb dat zelf gedaan. Niet met de bedoeling om dat voor heel Vlaanderen te doen, uiteraard. Maar dat was wel het resultaat. (stilte) Je ziet wel niet aan iemands blik wat die denkt. En gelukkig maar. Als iemand opzichtig kijkt, probeer ik ook altijd beleefd te blijven. Nu lijkt het alsof ik er heel licht over ga, maar het is ook allemaal niet zo makkelijk als ik nu zeg. Da’s voor de rest van mijn leven, hé. Punt.”

5. Astrid Stockman: “Een man wou een gedragen string van mij kopen”

“Een man had me een bericht gestuurd: of ik het zag zitten om een gedragen string te verkopen. Via Instagram heb ik dan in een open antwoord gezegd dat de vaste prijs voor een gedragen string 150.000 euro was. Voor de duidelijkheid: dat was een mopje! Als afschrikmiddel! Ik krijg wel vaker vreemde voorstellen via digitale kanalen, maar zelden zo vreemd als dit voorstel.”

6. Bart Peeters: “‘Heb Je Even Voor Mij’ is het allerlelijkste liedje ter wereld”

“Ik kan het geluid van een polonaise niet verdragen. Verschrikkelijk. En er zijn ook bepaalde schlagers waar ik heel ongelukkig van word. Echt, een schlagerfestival zou ik niet overleven. Ik begrijp dat mechanisme ook helemaal niet. (denkt na) Ik vind de meeste schlagers onthutsend lelijk. (zingt) ‘Heb je even voor mij! Maak wat tijd voor me vrij!’ Dat is het allerlelijkste liedje ter wereld. (...) Ik word daar misselijk van.”

7. Loredana de Amicis: “Als ik geen pilletje bij me heb, stik ik”

“Ik ben extreem allergisch voor alle noten en pitvruchten. Pat (Krimson, nvdr.) had eens een kersenpitkussen voor mij gekocht. Ik had dat ding opgewarmd en mee naar bed genomen. Binnen de kortste keren lag ik naar adem te happen. Ik heb het zelfs als ik voorbij een plataan loop. Dan begin ik letterlijk te stikken. Dus ik moet altijd een pilletje bij me hebben.”

8. Christoff De Bolle: “Mensen staan me soms ongevraagd te filmen, maar ik ben geen circusaap, hé”

“Sommige mensen bejegenen me heel grof, op het randje van stout. ‘Hey! Kom jong, ne selfie!’ Wel, ik weiger nooit selfies, ben altijd bereid om met mensen op de foto te gaan. Maar ik heb het er moeilijk mee als ze respectloos met de vingers beginnen te knippen en ik dan maar gedwee moet opdraven. Dan loop ik gewoon door en doe ik alsof ik het niet gehoord heb. Mijn goede vriend Andy Peelman stoort zich ook mateloos aan dat soort gedrag. In april ben ik met hem naar de Ronde van Vlaanderen gaan kijken en daar was het ook van dat: mensen die ons ongevraagd stonden te filmen. Wij zijn geen circusapen, hé.”

9. Olivia Trappeniers: “Als kind at ik mijn boterhammen vaak alleen op in het straflokaal”

“Wat mijn mama betreft: ze heeft haar MS vrij goed onder controle, zolang ze niet wordt blootgesteld aan stress en vermoeidheid. Toen ik nog een kind was, moest mama vier uur per dag slapen. Daardoor heb ik al op jonge leeftijd geleerd om alleen te zijn, want papa was vaak werken. Het heeft er ook wel voor gezorgd dat ik in mijn schulp kroop en het haatte om naar school te gaan. Ik at mijn boterhammetjes in mijn eentje op in het straflokaal. Niet in de refter, want daar waren te veel mensen. En die geuren! Ik kon daar echt niet tegen. Ik was heel verlegen en enorm bang.”

10. Metejoor: “De eerste minuten van een show sta ik te wenen op het podium”

“Het geluid van applaus is een verslaving aan het worden. Als ik het podium opstap en die eerste reactie van het publiek voel, word ik gelukkig. Een soort mengeling van trots en dankbaarheid maakt zich dan van me meester. Echt waar, die eerste minuten van een show sta ik telkens te wenen op het podium. Élke keer! De eerste drie zinnen zijn voor mij de moeilijkste omdat ik overmand ben door emoties: ‘Zie mij hier nu staan godverdekke. Dit had ik vijf jaar geleden nooit durven dromen.’ Ja, applaus is heel belangrijk.”

11. Ann Reymen: “Elke dag staat er wel een luisteraar met een fotoboek over mezelf”

“De luisteraars passeren in de zomer bij mij aan de studio en zeggen: ‘We vinden het heel tof dat je bij ons zit!’ Bij ons, want zij zijn ook Radio2. Of er staan mensen met fotoboeken die een handtekening willen. ‘Ik ken u nog van bij Radio Donna’, zeggen ze dan en ze tonen foto’s van mij van vroeger die ze hebben opgeplakt en bewaard. Iedere dag staat daar wel iemand met zo’n boek. Ik sta daar echt van te kijken. Ik wist helemaal niet dat ik zulke fans had! Wat moet dat wel niet zijn als je Niels Destadsbader bent? Die kan toch niet meer gewoon over de dijk lopen?”

12. Marc Herremans: “Ik ben geen echte man, want ik huil enorm vaak van geluk”

“Ik ben enorm gevoelig. Ze zeggen weleens dat echte mannen niet huilen. Wel, dan kan ik je vertellen dat ik geen echte man ben. (lacht) Want ik huil enorm vaak van geluk. En natuurlijk ook van emotie, omdat ik al zoveel mensen heb verloren. Als ik de juiste muziek opzet in de auto, ben ik aan het huilen. Mensen die me zo zien, zullen misschien denken: ‘Wat heeft die aan de hand?’, maar ik vind het bevrijdend. Vorige week was er een dansoptreden van mijn dochter: huppekee, ik zat daar weer in tranen. En als ik naar The Voice Kids kijk, heb ik het ook. Het heeft geen zin je gevoelens binnen te houden, daar is niemand mee gebaat.”

13. Hanne Troonbeeckx: “Ik werd binnengehaald bij VTM om zes maanden later weggepest te worden”

“Wat ik me nog steeds afvraag, is hoe het kon dat ik ooit met veel toeters en bellen bij VTM ben binnengehaald om zes maanden later te worden weggepest. Natuurlijk omdat er een wissel van de macht had plaatsgevonden. De nieuwe baas had het niet op mij begrepen en pestte me letterlijk buiten. Ik kon niets goed doen voor hem. Op een bepaald moment riep hij mij bij hem en zei hij doodleuk dat ik te dik was om op tv te komen: ‘Je ziet er niet uit.’ Enorm bot. Hij deed het zelfs een kwartier voor ik live op antenne moest, waardoor de stress nog erger werd.”

14. Sean Dhondt: “Het is mijn grootste angst om doof te worden”

“Sinds mijn kindertijd ben ik met muziek bezig en toen al was het mijn grootste angst om doof te worden. Echt, ik sterf nog liever dan mijn gehoor te verliezen. Muziek helpt me door alles heen, het sterkt me, helpt me mijn verdriet te verwerken en mijn vreugde te vergroten. Een leven zonder muziek zou ik heel monotoon vinden.”

15. Rani Rosius: “Ik ben gestopt met bikinifoto’s te delen dankzij al die vettige mannen”

“Ik ben gestopt met bikinifoto’s te posten op sociale media. Bij elke foto denk ik meteen aan de reacties die ik zal krijgen. Vettige mannen zien me dan weer als lustobject en daar heb ik geen zin in. Ik wil het zelf ook niet uitlokken. Als ik een sportbeha of kort broekje draag op de atletiekpiste, kan ik daar beter mee leven, omdat dat ook een foto van mijn job is.”

16. Rik Verheye: “Ik kan Matteo Simoni nadoen zonder dat zijn mama het doorheeft”

“Ik kan Matteo goed nadoen. (switcht naadloos) ‘Ik kan perfect zo praten as ge da wilt. Wilt ge da? Ik ga u zegge: ik ben in Kuringen gebore, Hasselt.’ Zot hé? Ik heb zelfs ooit eens als Matteo opgenomen toen zijn moeder hem belde. Pas als ik inhoudelijk niet meer wist waar het gesprek over ging, had ze door dat ik het was. Zalig. Ik doe heel graag mensen na.”

17. Margriet Hermans: “Seks is nog heel belangrijk, ook als je 68 bent”

“Mijn man Frank en ik zijn senioren, dus we bespringen elkaar niet meer alsof we achttien zijn, maar de intimiteit blijft. We doen het natuurlijk minder frequent dan vroeger, wat logisch is, want we hebben op deze leeftijd al wat minder energie. En gelukkig maar dat het tempo wat lager ligt, of ik zou gaan lopen! (bulderlacht) Seks is nog héél belangrijk op deze leeftijd. Zeker als je elkaar graag ziet. Raar dat daar vaak zo raar over gedaan wordt. Als het gaat over het seksleven van mensen op leeftijd doet men altijd alsof het iets vies is: ‘Èèèèèh!’ Hal-lo! Wat is daar vies aan?”

18. Michaël R. Roskam: “Ik ging voor een bril en kwam thuis met een vrouw”

“Mijn bril was ooit nog van mijn grootvader geweest en had dus een grote emotionele waarde voor mij. Tijdens het werken in de tuin stak ik de bril op een bepaald moment in mijn zijzak, ging door mijn knieën en de bril brak in twee. Eerder was ik Eline (De Munck, die het brillenmerk Odette Lunettes runt, nvdr.) al eens tegengekomen op het circuit van Zolder, en ze had gezegd: ‘Als je ooit een bril nodig hebt, weet je me te vinden.’ (...) Ik sms’te Eline en we maakten een afspraak. Ik ging voor een bril en ben thuisgekomen met een vrouw.” (lacht)

19. Chibi Ichigo: “Ik geraakte als tiener door de pillen niet meer uit bed”

“Op mijn veertiende kreeg ik al antidepressiva voorgeschreven. Al die jaren dat ik die medicatie heb genomen, zijn verdwenen uit mijn geheugen. Ik geraakte door de pillen niet meer uit bed. Het heeft me wel doen inzien dat ik moet tevreden zijn met wat ik heb en dat ik zo bewust mogelijk moet proberen te leven.”

20. Tom Van Dyck: “Toen mijn alarmbellen afgingen, was ik al véél langer ziek”

“Op het podium van een try-out heb ik beslist: ‘Ik kan dit niet, hier stopt het.’ Ik ben weer afgegaan en heb vervolgens de helft van mijn kleedkamer verbouwd. Ik was al langer ziek, mijn alarmbellen waren al eerder afgegaan, maar ik had altijd gedacht: ‘Ik zal maar voortdoen.’ Op die avond kwam alles samen en kon ik niet meer terug. Ik weet nu dat een mens zichzelf ziek kan maken als hij zijn grenzen stelselmatig blijft overschrijden.”

