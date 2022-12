Onze weekendtips: geniet van vuurkunst op oudejaar of spot tientallen verlichte tractors

Ook in deze eindejaarsperiode is de agenda goed gevuld. — © Visit Limburg

Het is oudejaarsavond met vuurkunst in Helchteren en geluidsarm vuurwerk in Lommel. Daarna kan je het nieuwe jaar sportief starten met een fijne wandeling. Misschien trek je wel met de kinderen op zoektocht naar vogels, lichtjes of ‘kastroltrollen’. Ook in deze eindejaarsperiode is de agenda goed gevuld.

De zoektocht naar de kastroltrollen

In de tweede week van de kerstvakantie beleef je een leuke zoektocht met de kinderen. Aan het Schulensmeer in Lummen ga je op zoek naar ‘kastroltrollen’ die hun favoriete wintergroenten klaarmaken. Het is een interactieve, maar tegelijk ook leerzame speurtocht waarbij je kennis maakt met de seizoensgroenten van nu.

Op 4, 5 en 6/1 van 10 tot 13 uur of van 13 tot 16 uur. Reserveren voor een tijdsslot kan op www.pom-me.be/activiteiten

© Pom.me

Wandel het nieuwe jaar in

Wil je na een gezellige oudejaarsnacht het nieuwe jaar sportief inzetten? Wandel Mee Brueghel stippelde een nieuwjaarswandeling in de omgeving van Linde in Peer uit. Er zijn tochten van 4, 6, 10, 16 en 18 kilometer. Tijdens een van de wandelingen kan je ook het Bosmuseum bezoeken. Vooraf of na afloop kan je bovendien een hapje en drankje nuttigen.

Op 1/1 van 7 tot 14.30 uur aan Racing Peer, Lindebosstraat in Peer. Info: www.facebook.com/groups/1587239971593259/

© Wandel Mee Brueghel

Verlichte tractortocht

Wat vinden kinderen nog leuker dan een tractor die door de straat buldert? Een stoet van verlichte tractoren! Landelijke Gilde Zepperen pakt uit met een verlichte tractortocht om het nieuwe jaar in te zetten. Het is een spectaculair zicht: al die tractoren knap versierd met kerstverlichting.

Op 6/1 van 17 tot 19 uur. De tractoren verzamelen in de Roosbeekstraat in Sint-Truiden. Info: https://zepperen.landelijkegilden.be/

© Jozef Croughs

Vuuract tijdens oud op nieuw

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren pakt dit jaar uit met iets nieuws. Om middernacht wordt het Sint-Trudoplein in vuur en vlam gezet met een vuurkunst performance. Het is een mix van vuurshots, vloerpatroon vuurkunst en een performance met spetterende vuureffecten. De ideale manier om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

Op 1/1 om middernacht op het Sint-Trudoplein in Houthalen-Helchteren. Info: www.houthalen-helchteren.be/vuuract-performance-tijdens-oud-en-nieuw

© Gemeente Houthalen-Helchteren

Grote Vogelzoektocht

Heel wat vogels voelen zich thuis in Herkenrode in Hasselt, van de ijsvogel over de blauwborst tot de tureluur. Kan jij ze allemaal spotten? Trek je laarzen aan, haal de zoekkaart en het verkennerspakket bij het bezoekersonthaal en ga op pad. Met de verrekijker in de hand zoek je de vogels en leer je alles over de geluiden die ze maken en de trucjes die ze kunnen, zoals op één poot staan en tegen een boom kleven.

Nog t.e.m. 8/1 tijdens de openingsuren in Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info: www.abdijsiteherkenrode.be/agenda/de-grote-vogelzoektocht-in-herkenrode

© Visit Limburg

Ode an die Freunde

Van Wolfgang Amadeus naar David Bowie. Drie master zangers en een master piano trekken weg uit hun klassieke comfortzone in Hamont-Achel. Ze struinen langs musical, operette, opera, pop en jazzy standards en brengen een breed scala aan verschillende songs. De rode draad: humor. Het is vooral een voorstelling waar je blij van wordt en opgeladen het nieuwe jaar tegemoet gaat.

Op 6/1 om 20.15 uur in Cinema Walburg, Kerkstraat 28 in Hamont-Achel. Info: https://aha.hamont-achel.be/ahaprogramma

© Aha Hamont-Achel

Nieuwjaarszingen van deur tot deur

Het is een ware traditie in Tessenderlo. Op zaterdag 31 december, aan de vooravond van Nieuwjaar, trekken de kinderen tot 12 jaar uit het dorp van deur tot deur om te zingen voor de Looienaren. Zet de snoepjes al maar klaar.

Op 31/12 verzamelen de kinderen om 13 uur aan het gemeentehuis, Markt in Tessenderlo. Info: www.tessenderlo.be

© Kempens Karakter

Tot de maan en terug

Trek samen met vrienden, familie en je zaklamp op pad en volg de sterren tot aan de maan en terug. Gezinsbond Diepenbeek stippelde een Driekoningen lichtjeswandeling uit met reflecterende pijlen, sterren en de maan als leidraad. Schijn in het rond, zoek de pijlen en sterren en vind de weg naar de maan en terug. Daar wacht een verrassing op jou.

Op 6/1 van 17 tot 19.30 uur in OC Lutselus, Pastorijstraat 7 in Diepenbeek. Info: https://diepenbeek.gezinsbond.be/activiteiten/driekoningen-lichtjeswandeling

© Gezinsbond Diepenbeek

Geluidsarm vuurwerk op oudejaarsnacht

Lommel zet het nieuwe jaar in met een straf en geluidsarm vuurwerk. Geluidsarm vuurwerk is niet alleen fijner voor kleine kinderen die niet altijd houden van ontploffend vuurwerk, maar ook voor angstige dieren is dit veel aangenamer. Het vuurwerk wordt ondersteund door een knappe lasershow. Zo gaat 2023 alvast flitsend van start.

Op 1/1 om middernacht op het Hertog Janplein in Lommel. Info: www.uitinlommel.be

© Shutterstock

Lichtjeswandelzoektocht

Gezellig toch, wanneer huizen, straten en pleinen mooi versierd en verlicht zijn. Ideaal om een lichtjeswandelzoektocht te organiseren, zo dacht de Sportdienst van de gemeente Pelt. In de mooi verlichte straten van deelgemeente Sint-Huibrechts-Lille ga je gedurende 4,5 kilometer op zoek naar de juiste kerstverlichting in de juiste straat. De route en het deelnameformulier kan je afdrukken. Wie weet win je wel een geschenkbon of drinkbus.

Nog t.e.m. 8/1 met start op het Liller Dorpsplein. Info, route en deelnameformulier: www.uitinpelt.be/lichtjeswandelzoektocht

© Sportdienst Pelt

Uitgebreide agenda

CONCERT

Zaterdag 31 december

Silvesterconcert

Geniet van een oudejaarsconcert met Luc Ponet op het orgel en Guido Segers op de trompet.

O.L.V. Basiliek, Stadhuisplein in Tongeren.

Om 16 uur

Basistarief: gratis

FIETSEN

Zaterdag 31 december

Mountainbiketocht

Sportief het jaar uit. Cycling4Helchteren organiseert een toertocht van 15, 25, 35 en 45 kilometer. Zo goed als de hele tocht is onverhard.

Sporthal Lakerveld, Guldensporenlaan in Houthalen-Helchteren.

Van 7 tot 16 uur

Basistarief: 4 euro

WANDELEN

Woensdagtocht

Wandelen in de rustige omgeving van Lozen, langs het kanaal en in natuurgebied Lozerheide. Er zijn afstanden van 4, 7, 10, 14, 17 en 21 kilometer.

De Leemskuil, Hamonterweg 138b in Bocholt.

Van 7 tot 14.30 uur

Basistarief: 1,5 euro

VARIA

Woensdag 4 januari

Brei- en haakcafé

De Kring en het Rode Kruis organiseren een namiddag waar jong en oud kan komen breien, haken of een ander handwerkje maken.

Dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 in Hamont-Achel.

Om 13.30 uur

Basistarief: gratis

Donderdag 5 januari

ZinInZang

Zing het nieuwe jaar in bij ZinInZang, samen met Willy Appermont op de piano, Tonny op de contrabas en Stijn Moekaars zorgt voor de zang en de gitaar.

JC De Bilding, Eikenlaan in Bilzen.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Donderdag 5 januari

Repair Café Wellen

Weggooien? Mooi niet! Vrijwilligers staan klaar om jouw kapotte spullen nieuw leven in te blazen. Het café is gratis, je betaalt wel voor eventuele wisselstukken.

Dienstencentrum Den Dries, Dorpsstraat 26A in Wellen.

Van 19.30 tot 21.30 uur

Basistarief: gratis

Vrijdag 6 januari

Icemadness

Superlange discoschaatsbeurt met ramps, long jumps, freestyle, disco en dj Xyomara en Kalopsia.

Sport Vlaanderen, Gouverneur Verwilghensingel 13 in Hasselt.

Van 19 tot 23 uur

Basistarief: 10 euro

Vrijdag 6 januari

Speeddate

Tijdens een speeddate krijg je enkele minuten de tijd om elkaar aan tafel face-to-face te spreken. Als de bel luidt, kan je ‘ja’ of ‘nee’ aankruisen op hun matchkaart. Nadien wissel je gegevens uit en kan je verder afspreken.

Baromy, Dorp 61 in Lommel.

Om 18 uur

Basistarief: 29 euro

PODIUM

Donderdag 5 januari

Coppelia

Een mooi dansstuk met de medewerking van Jan Kooijman over de prachtige liefde tussen Zwaantje en Frans die bedreigt wordt door de boosaardige Dr. Coppelius, een cosmetische chirurg die de stad bedwelmt met oppervlakkige schoonheid.

Casino Beringen, Kioskplein 25 in Beringen.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Vrijdag 6 januari

Swingend het jaar in

Met ‘Nele Bauwens Swingt het Jaar in’ brengt cabaretière Nele Bauwens een muzikale eindejaarsconference, samen met bigband The Whodads.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren.

Om 20.30 uur

Basistarief: 17 euro

Vrijdag 6 januari

Tonpraten

Optreden van acht ‘buurtreedners’ of ‘tonpraters’ die de menigte toespreken op een aangebrande, ludieke, maar niet vulgaire manier.

Cultuurcentrum ’t Heem, Kloosterstraat 5 in Meeuwen.

Om 20.11 uur

Basistarief: 8 euro

FILM

Dinsdag 3 januari

Zebracinema: Corsage

Film over de Oostenrijkse keizerin Elisabeth die baadt in luxe, maar zich heel eenzaam voelt. Ze gaat de strijd aan met het letterlijke en figuurlijke keurslijf die de keizerlijke rol van haar vergt.

Schouwburg Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Pelt.

Om 20.15 uur

Basistarief: 7 euro