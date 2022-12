Dronken bestuurder (32) krijgt tien pv’s voor amok bij ex in Bilzen

Een 32-jarige man uit Houthalen-Helchteren is op kerstdag dronken naar Bilzen gereden om amok te maken bij zijn ex. De politie is twee keer tussenbeide gekomen. In het politiegebouw beschadigde hij een deur, en hij kreeg in totaal tien pv’s mee naar huis.

De man stond met Kerstmis dronken aan de deur van zijn ex-vriendin in de Hasseltsestraat in Bilzen. De politie werd opgeroepen voor de amokmaker. De 32-jarige bestuurder uit Houthalen-Helchteren weigerde de opgelegde adem- en speekseltest. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken in opdracht van het parket. De politie voerde hem naar het politiecommissariaat voor een bloedproef. Daar aangekomen weigerde de man te wachten op de arts voor de bloedproef en hij verliet woedend het gebouw. Daarbij beschadigde hij een deur.

Ondanks het rijverbod werd hij even later opnieuw opgemerkt aan het huis van zijn ex. De politie kon de man intercepteren in het centrum van Beverst. Hij verzette zich opnieuw. Daarop werd zijn bestelwagen getakeld en aan de ketting gelegd voor de duur van het rijverbod. De man werd opnieuw meegenomen naar het politiekantoor. Dat werd hij in de politiecel geplaatst om te ontnuchteren.

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft tien pv’s opgesteld tegen de man. Het gaat onder andere om familiale twist, vandalisme, weigering van speeksel- en ademtest, weigering van bloedproef, parkeren op het fietspad, verlopen keuring en rijden ondanks rijverbod.

(maw)