Josefien zorgt voor viergeslacht op verjaardag van haar mama

Baby: Josefien Dewingaerden

Geboortedatum: 25 oktober 2022

Mama: Kimberly Gielen

Papa: Sven Dewingaerden

Met de geboorte van Josefien is er een viergeslacht in de familie. “De overgrootmoeder schittert met haar achterkleindochter op haar arm”, zegt mama Kimberly. “Ze had nooit verwacht dit nog te mogen meemaken.” Extra speciaal: Josefien is geboren op de dag dat ook mama Kimberly jarig is.