LIVE. Van Aert, Van der Poel of Pidcock? Krijgen we strijd tussen de Grote Drie in Heusden-Zolder?

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock: alle drie tekenen ze dinsdag present op en rond Circuit Zolder. Een moment om te koesteren, want het zal de enige keer zijn deze winter dat u de Grote Drie op Limburgse bodem een onderling duel ziet uitvechten. Een jaar geleden was Wout van Aert heer en meester in Heusden-Zolder. Krijgen we daags na Gavere opnieuw vuurwerk te zien?