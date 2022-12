Elle (26) werd per ongeluk “in koelen bloede” doodgeschoten tijdens kerstfeestje

De vrouw die zaterdagavond werd doodgeschoten in een pub nabij Liverpool, is door de Britse politie geïdentificeerd als de 26-jarige Elle Edwards. De vrouw werd als het ware geëxecuteerd tijdens een kerstfeestje, maar blijkt niet het juiste doelwit van de aanslag. Er werden inmiddels drie verdachten opgepakt.

Edwards, een 26-jarige schoonheidsspecialiste, werd zaterdagavond omstreeks 23.50 uur in het hoofd geschoten in de Lighthouse Inn in Wallasey, waar op dat moment een kerstfeestje doorging. Volgens één van haar vrienden dachten de aanwezigen eerst nog dat het ging om vuurwerk toen de eerste schoten weerklonken. “Maar toen viel alles stil, en begrepen we dat er iets fout aan de gang was”, klonk het. “Ik kon het niet geloven toen ik Ellie op de vloer zag liggen.”

Edwards werd nog overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar daar kon men enkel het overlijden van de jonge vrouw vaststellen. Vier andere mensen raakten gewond bij de schietpartij, een 28-jarige man ligt nog steeds in het ziekenhuis.

“Moord in koelen bloede”

Volgens de politie van Liverpool was Edwards niet het doelwit van de aanslag, die ze omschreven als “een moord in koelen bloede”. “We zullen niet rusten tot we de verantwoordelijken ter verantwoording hebben kunnen brengen”, klonk het zondag. Dat laatste duurde niet lang: inmiddels werd een 30-jarige man opgepakt op verdenking van moord en poging tot moord, en een 19-jarige vrouw op verdenking van medeplichtigheid bij de aanslag. Het is niet duidelijk wat hun motief en echte doelwit was.

De politie vermoedt dat Edwards niet het doelwit van de aanval was, maar dat ze toevallig een slachtoffer werd. De speurders roepen de bevolking dan ook op niet te zwijgen over het incident. In Liverpool zijn dit jaar verschillende onschuldige mensen het slachtoffer geworden van wat vermoedelijk een bendeoorlog is. Onder hen is ook een negenjarig meisje. Het onderzoek vordert maar traag. Volgens de politie komt dat door schrik voor wraakacties van bendes.

“De hemel heeft er een mooie engel bijgekregen”

Inmiddels proberen de familie en vrienden van Edwards de brutale moord te plaatsen. “Aan mijn mooie Elle, je bent het licht van mijn leven, je zal nooit verdwijnen”, stond te lezen op een kaartje van de ouders dat werd achtergelaten op de plaats van de moord. “Speciale dochter, het geluk dat je op je eigen speciale wijze in ons leven bracht, zal elke dag herinnerd worden met liefde”, stond naast een bord in hartvorm. En haar collega’s namen afscheid met de woorden: “De hemel heeft er een mooie engel bijgekregen. Onze harten zijn gebroken.”