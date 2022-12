G-team SV Budel al voor de vierde keer in 5-jarig bestaan kampioen

Het team dat begeleid wordt door Thijs Clephas, Marco Schellekens en Bram van Riet is een zeer hecht voetbalteam dat bestaat uit jonge mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben vooral plezier in het spel en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Doordat de laatste wedstrijd afgelopen week afgelast werd, was al snel duidelijk dat het dreamteam niet meer in te halen was door de concurrentie.

Het kampioenschap werd gevierd bij de Brasser in Budel met frietjes en frikandellen. Dave Schellekens van de sponsorclub van SV Budel kwam nog met een mooi gevulde envelop en ook de bestuursleden Ruben Barten en Rob Bergmans kwamen met een leuk cadeau. Zo kregen alle spelers een mooie gepersonaliseerde muts voor de winter. Alle spelers en trainers van het G-team wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2023.