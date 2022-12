15 graden op oudjaar en een “uitzonderlijk zachte nieuwjaarsnacht”: “Het wordt een beetje lente”

De verwachte maxima – tussen 3 en 8 graden – zijn dinsdag “normaal voor deze tijd van het jaar”, aldus het KMI. Maar daarna gaat het gestaag omhoog: woensdag wordt het al 5 tot 10 graden, donderdag 5 à 9 graden, en vrijdag 7 à 11 graden.

Maar zaterdag – oudejaarsdag – spant dus de kroon: “Het wordt uiterst zacht, met temperaturen tot 15 graden in het centrum van het land”, aldus het KMI. Keerzijde van de medaille: het wordt wel vaak zwaarbewolkt met perioden van regen, en een goed voelbare zuidwestenwind. Of in de woorden van weerman Frank Deboosere: “Zacht, maar wel nat en met veel wind. Een beetje lente, een beetje herfst… Allesbehalve winter, dus.”

Ook de nacht van oud op nieuw wordt “uitzonderlijk zacht”, en ook Nieuwjaarsdag wordt nog altijd “zeer zacht” (met maxima tot zo’n 12 graden). Al krijgen we volgens het KMI ook dan nog steeds veel neerslag te verduren.

De weersverwachtingen voor oudejaarsdag. — © KMI