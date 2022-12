VIDEO. Tadej Pogacar showt zijn balkjestechniek en wordt tweede in veldrit

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar behoort tot een generatie renners die talent heeft voor alles met twee wielen en pedalen. Op tweede kerstdag demonstreerde hij in een veldrit in Ljubljana zijn techniek als veldrijder. Vorig jaar won hij de wedstrijd nog, dit keer werd hij tweede achter Mihael Stajnar, maar hij had vooral plezier en dat is de essentie voor de Sloveense toprenner.