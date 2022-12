Strengere regels voor wie specifieke zoogdieren of reptielen wil houden

Voor wie thuis specifieke zoogdieren of reptielen wil houden, gelden voortaan strengere regels. Het gaat dan om zoogdieren of reptielen die eigenlijk niet thuishoren in een huiselijke context zoals Savannah-katten, Servals of exotische dieren zoals kamelen. De aangescherpte criteria moeten deze soorten beter beschermen, laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) weten.

Concreet komen er strengere erkenningsvoorwaarden. Momenteel is een erkenningsaanvraag nodig voor bepaalde diersoorten die op de zogenaamde positieflijst staan, en die je dus niet zomaar mag houden. Maar de huidige criteria zijn vrij ruim, houden te weinig rekening met de aard van het dier en de mogelijke gevolgen voor de leefomgeving als zo’n dier zou ontsnappen, klinkt het.

Daarom kiest Weyts nu voor strengere erkenningsvoorwaarden. De nieuwe regels voorzien ook in een kweekverbod voor mensen die te veel dieren gaan houden. In een erkenningsaanvraag wordt immers niet gespecificeerd over hoeveel individuele dieren het gaat, waardoor je in theorie dus een onbeperkt aantal dieren kan gaan kweken.

“We willen wantoestanden kunnen aanpakken”, zegt Weyts. “Dat is in het belang van de dieren, maar ook van de mensen. Sommige dieren passen nu eenmaal niet zo makkelijk in een huiselijke context”.