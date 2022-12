Helft van Franse skipistes gesloten door dooi en regen

© ONLY FRANCE

De zachte temperaturen en regen van de afgelopen dagen hebben de activiteit van de Franse skistations sterk verstoord, vooral die in lagergelegen gebieden. De helft van de Franse skipistes zijn dan ook gesloten, meldt Domaines Skiables de France, de beroepsorganisatie van uitbaters van skidomeinen.

“We hebben de kerstvakantie aangevat met een goede situatie door een koudegolf en sneeuw, maar vanaf het einde van vorige week leidden de zachte temperatuur en regen tot de sluiting van de helft van de pistes”, aldus Laurent Reynaud, algemeen afgevaardigde van DSF.

In de zuidelijke en noordelijke Franse Alpen valt de situatie het beste mee. In andere gebieden zoals de Pyreneeën (een kwart van de pistes open), de Vogezen en de Jura (minder dan een kwart van de pistes die open zijn) is de situatie zorgelijker.