Krijg je nu wel of net geen hoofdpijn van cafeïne?

Zelfs als je de avond ervoor niet te diep in het glas gekeken hebt, kun je opstaan met hardnekkige hoofdpijn. Drink je dan beter wel of geen koffie? Kan een bakkie troost een bonzend hoofd veroorzaken of neemt het net je hoofdpijn weg?

Naar schatting hebben één miljoen Belgen last van migraine, een deels genetisch bepaalde hersenaandoening. En als we dokter Google mogen geloven, bestaan er minstens evenveel remedies tegen. Eentje dat vaak naar voren geschoven wordt, is cafeïne. Maar hoewel dat voor de ene een effectief middel is, is het voor de andere net de oorzaak.

LEES OOK:

“Cafeïne kan helpen tegen migraine, maar enkel in zeer kleine hoeveelheden”, zegt neuroloog en hoofdpijnspecialist Koen Paemeleire (UGent). “Sommige patiënten hebben minder hoofdpijn na een kop straffe koffie, maar te veel cafeïne geeft het tegenovergestelde effect. Beperk de inname van cafeïne via koffie, zwarte thee, cola … tot twee eenheden per dag.”Pijnstillers met cafeïne, zoals Excedrin, verlichten de hoofdpijn, maar daar heeft de cafeïne als bestanddeel maar weinig mee te maken. “De stof wordt enkel toegevoegd aan geneesmiddelen om de opname van de andere bestanddelen te verbeteren en zo een optimaal effect van de pijnstiller te krijgen.”