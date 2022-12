De Lijn herdoopt bussen van en naar Brussel tot R-lijnen

De Vlaamse vervoersmaatschappij heeft een vijftigtal buslijnen die van en naar de hoofdstad rijden. In de volgende jaren worden die allemaal herdoopt en worden ze herkenbaarder gemaakt aan de letter R, die staat voor “regionaal”. Zo zijn de buslijnen makkelijker te identificeren. Wie in Brussel een R-lijn neemt, weet dat die naar Vlaanderen rijdt. Wie in Vlaanderen een R-lijn neemt, weet dat die een bestemming in Brussel heeft.

De eerste nieuwe R-lijn wordt de bestaande buslijn 129 tussen Dilbeek en Brussel-Noord. Vanaf 1 januari gaat die door het leven als R29. Het nieuwe lijnnummer zal, waar mogelijk, lijken op het huidige driecijferige nummer. Op termijn staan bijvoorbeeld ook de R14 in de plaats van lijn 214 en de R70 voor bus 170 in de steigers. Bij elke wijziging zal De Lijn uitgebreid communiceren. De hervorming van de buslijnen van en naar Brussel maken deel uit van de invoering van een nieuw vraaggestuurd bus- en tramnet in Vlaanderen.