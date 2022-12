Drinkwaterproblemen in Hageland nog altijd niet volledig van de baan: bruin water uit kraan

De situatie in vijf gemeenten in het Hageland in Vlaams-Brabant, waar inwoners vorige week weinig of geen drinkwater uit hun kraan zagen stromen, is vergelijkbaar met maandag. Dat meldt De Watergroep dinsdag. Het betekent dat de watervoorraden in de reservoirs en watertorens stilaan meer en meer gevuld raken, maar nog niet voldoende om van alle problemen verlost te zijn.