“Wij pikken dit niet”: vakbonden voeren actie bij ArcelorMittal na ontslag van afgevaardigde

Bij staalproducent ArcelorMittal in de Gentse haven is het onrustig. De socialistisch vakbond dreigt met stakingen na het ontslag van ABVV-afgevaardigde Osman Disli (34). Een honderdtal militanten en personeelsleden verzamelden dinsdag aan de poort van het bedrijf om hun onvrede te uiten.

Syndicale afrekening

“Wij pikken dit niet, dit ontslag is niet wettig”, klonk hun boodschap krachtig. Disli meent dat zijn ontslag een syndicale afrekening door het bedrijf is. Volgens hem krijgt hij de prijs betaald omdat hij bij de vorige CAO-onderhandeling opriep tot een staking. “En in 2023 zouden nieuwe acties volgen.”

Iets wat ArcelorMittal zelf ten stelligste ontkent, net zoals een conflict met de leidinggevenden. “Wij behandelen elke werknemer op dezelfde manier”, klonk het in een persmededeling. “Soms moet je vaststellen dat het functioneren van een werknemer niet rijmt met het beleid of met onze waarden.”

Staking

Bij de solidariteitsactie dinsdagochtend waren voornamelijk leden van het ABVV aanwezig, maar ook enkele militanten van het ACV. De socialistische vakbond roept de christelijke en liberale vakbond dan ook op om samen een front te vormen om dit “onwettelijke ontslag” aan te vechten.

Nieuwe acties volgen en het ABVV bekijkt ook de mogelijkheid om het werk neer te leggen. “Dit is namelijk een lijnrechte aanval op de vakbonden en arbeiders”, legde Disli uit. “Welke afgevaardigde is nog beschermd als een multinational die zomaar, zonder geldige reden, kan ontslaan?”, klinkt het.