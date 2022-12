Ster van de Coaches: Jonas Delalieux (Limburg United) sluit 2022 als leider af

Ook dit seizoen pakt het Nieuwsblad met het referendum Ster van de Coaches uit. Na elke Belgische wedstrijd kiezen de coaches van de BetFirst BNXT League de drie beste spelers van de wedstrijd. De punten van de Ster van de Coaches worden verwerkt in de MVP-trofee, die op de BNXT Basketball Awards op een locatie in Nederland wordt uitgereikt. Jonas Delalieux van Limburg United, gemiddeld dit seizoen goed voor maar liefst 19 punten, 7 rebounds en 2 assists, sluit 2022 af als leider. Ivan Maras (Okapi Aalst) is tweede en Brian Fobbs (Kangoeroes Mechelen) fonkelt ook op het podium.