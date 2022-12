Oplichters proberen fans van Metejoor geld af te troggelen

Opgelet voor wie fan is van Metejoor: criminelen doen alsof ze zanger Joris van Rossem zijn en sturen flirterige berichtjes via Instagram, om uiteindelijk geld te vragen. “Het is een ware pest”, zegt zijn manager Hans Francken.

Manager Francken vertelt aan Dag Allemaal dat al verschillende fans te maken kregen met de oplichters. De werkwijze is steeds dezelfde: de mensen achter fake accounts van de zanger sturen lieve berichtjes naar fans, geven complimenten en voeren onderhoudende gesprekken. Vervolgens komt “Joris” met een vraag, of het mogelijk is een cadeaukaart te halen van 500 euro. Zelf heeft hij immers “geen tijd door de vele repetities”.

Volgens de manager zal Metejoor, of Joris, nooit om geld vragen bij zijn fans. “Wekelijks laten we valse accounts verwijderen”, klinkt het. “Krijg je een verzoek? Dan zijn het oplichters. Ga er niet op in en meld het bij Facebook of de politie.”