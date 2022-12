Krijgen we Remco Evenepoel net als Tadej Pogacar in het veldrijden te zien? Patrick Lefevere is duidelijk

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is op tweede kerstdag tweede geworden in een veldrit in Ljubljana. Kriebelt het bij Remco Evenepoel niet om ooit eens een uitstapje te proberen in het veldrijden? In Humo wijst zijn baas Patrick Lefevere op een verschil met Pogacar, die vanaf zijn tiende van fietsen zijn hoofdbezigheid maakte: “Remco is te laat begonnen met fietsen”.

Remco Evenepoel kreeg de vraag al in een Instagram-live begin deze maand. Heeft hij er wel eens aan gedacht om voor de fun een veldrit te rijden? “Ja, maar het is geen groot doel en ik denk niet dat er kansen liggen om me als renner te ontwikkelen. De grote droom waarop ik nu gefocust ben, is het winnen van de drie grote rondes”, zei Evenepoel toen.

Zijn baas bij Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere krijgt de vraag in Humo voorgeschoteld in een dubbelinterview met Club Brugge-CEO Vicent Mannaert: zou Remco Evenepoel het goed doen in het veld?

“Door de modder raakt hij wel, dankzij zijn power, maar in de technische zones zou hij verzuipen. Daarvoor is hij te laat begonnen met fietsen. Als wereldkampioen zou hij zich belachelijk maken”, zegt Lefevere.

Lefevere heeft het ook over een van zijn aanwinsten die wel uit de voeten kan in de cyclocross, Tim Merlier. Hij gelooft dat de 30-jarige sprinter die overkomt van Alpecin-Deceuninck nog stappen kan zetten bij zijn ploeg.

“Laat ons zeggen dat er nog werk aan is. Hij kan een nog betere atleet worden”, zegt Lefevere.