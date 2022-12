Anouk Matton heeft spijt van deelname aan realityprogramma: “Ik wil mij er niet mee identificeren”

Anouk Matton, de echtgenote van Dimitri Vegas, heeft spijt dat ze ooit heeft deelgenomen aan het realityprogramma ‘Chasing Beauty’. Dat vertelt ze in Dag Allemaal. “Toen ik de beelden zag, dacht ik: hier had ik beter niet tussen gestaan.”

Anouk Matton is niet enkel de echtgenote van, ze bouwt ook aan haar eigen carrière. Als dj, en wie weet binnenkort ook als actrice. Alleen: na Anouk Matton Privé en Chasing Beauty heeft ze de buik vol van realityprogramma’s. Vooral van die laatste heeft ze spijt. “Ik dacht dat het over taboes binnen plastische chirurgie zou gaan.”

Zelf heeft Matton fillers in de lippen. Een kleinigheid, in vergelijking met de ingrepen die de andere deelnemers achter de rug hadden. “Wie de reeks gezien heeft, beseft dat ik daar niet tussen paste. Dat was pure marginaliteit op tv, ik wil mij daar niet mee identificeren.” Als het ooit tot een tweede seizoen komt, zal het dus zonder haar zijn. Wel speelt Matton straks een rolletje in een reeks over plastische chirurgie. “Maar dat is fictie, niet de echte Anouk Matton.”