Camille vertelt over ongepast gedrag van zangleraar toen ze veertien was: “Ik schaamde me ervoor”

Met haar 21 lentes is Camille de jongste gaste ooit in ‘Het huis’. De vrees van reportagemaker Eric Goens bleek echter onterecht: de zangeres was na twee uur niet uitgepraat. Wat volgde, was een openhartig gesprek met een jonge vrouw die al wat heeft meegemaakt in het leven. Met iemand bij wie het echt niet vanzelf ging.

“Nee.” Tot een paar jaar geleden was dat het vaakst gehoorde woordje voor Camille Dhont. Op audities – zelfs bij #LikeMe –, op preselecties voor Junior Eurosong en in The voice kids in 2013. Maar Camille is ambitieus, een vechter. “Hoe vaak heb ik gedacht om ermee te stoppen? Nooit. Ik kan niets anders worden dan zangeres. Dat is het enige wat me interesseerde. Mensen zeiden: Ga voor plan B, een diploma. Nee, ik wil gewoon doorzetten.”

© © VRT

Het heeft geloond. Toen #LikeMe in 2019 gelanceerd werd, werd het meteen een hit. En Camille was erbij. Vanaf dan ging het pijlsnel in stijgende lijn. Met al twee albums en vijf uitverkochte Lotto Arena’s tot gevolg, en dat is nog maar een selectie van het succes. De Wevelgemse blijft er rustig bij. Maar ze vertelt ook openhartig dat net dan haar mama Isabelle ernstig ziek wordt, en het privé niet altijd gemakkelijk ging de voorbije jaren.

Toen ze elf à twaalf jaar oud was, moest haar mama vaak naar de pijnkliniek. “Ze is tegen een microgolf aangelopen. Maar de klap was zo hard, dat het leek alsof ze een auto-ongeval had”, vertelt ze. “Met een whiplash tot gevolg. Ze hebben ijzeren platen gestoken en ze is aan de nek geopereerd. Overal had ze pijn. Ik weet dat ik mama moest wassen, boodschappen doen en helpen waar ik kon. Ik was klaar om vier uur met school, en papa kwam om zes uur thuis van zijn werk. Ik moest dan koken. Na een jaar was ze beter.”

Coma

“Drie jaar geleden heeft ze dan ineens een hersenbloeding gehad. Ik weet nog goed dat het begon op maandag. Ze reed scheef met de auto. Ik had dat door, zei het haar: Mama, je rijdt schuin. Als er een auto op het ander rijvak was geweest, dan hadden we een ongeval gehad. Ik pakte het stuur en hield het recht. Ze dacht dat het een grapje was. Een dag later voelde ze haar linkerarm niet meer. Op vrijdagochtend werd ze wakker, en haar hele linkerkant was verlamd. Ze heeft zich uit bed gerold, mijn tante gebeld en ze zijn naar het ziekenhuis gegaan. Na school belde papa mij: Ge moet zeker de trein halen, je mag hem niet missen. Toen vertelde hij dat ze in een coma lag.”

© © VRT

“Toen ik haar zag liggen in het ziekenhuis, was dat wel heftig. Ik probeerde me groot te houden. Het was iets wat ik nog niet had ontdekt bij mezelf, maar ik was heel rustig: Het komt goed, mama, blijf maar liggen. Tot je naar buiten gaat. Dan kun je je niet sterk houden.” Twee jaar lang revalideerde Isabelle. Alleen het gevoel in haar linkerhand zal niet terugkomen. Intussen is ze de manager van haar dochter. Op aanraden van haar psycholoog, om het als een mogelijkheid te zien om voltijds met Camille bezig te zijn. Iets wat die laatste nog niet wist, tot Goens het haar zei.

Nog in die periode overleed een van haar beste vrienden, Arne Decock, na een elektrocutie op het spoor. “De laatste keer dat ik hem zag, zijn we samen naar een kerstmusical geweest. Hij moest snel door, en ik was net aan het praten met iemand. Ik heb geen dag meer kunnen zeggen toen hij vertrok. Dat blijft me bij. Ik heb gevraagd aan zijn mama of ik een nummer mocht schrijven, als iets voor mezelf. Dat is op mijn eerste album gekomen, Superheld.”

Machtsmisbruik

Van #LikeMe verschijnt volgend jaar het vierde en laatste seizoen. Hoewel het een schot in de roos is, is er een zwarte bladzijde. Een van de bedenkers, Bart V.O., is veroordeeld voor zedenfeiten. “Bij de hoofdcast is er nooit iets gebeurd”, zegt ze. “Maar ik snap wel dat machtsmisbruik iets heel vies is. Toen ik veertien was, had ik privézangles. Ineens dook de roddel op dat die leerkracht met leerlingen naar bed zou gaan. Dat bleek uiteindelijk echt zo te zijn. Met mij is het niet gebeurd, maar hij probeerde wel te flirten. Als je met mij meegaat, dan laat ik u eens op een showcase zingen. Daar ben ik nooit op ingegaan. Onlangs zag ik hem terug. Hij kwam ineens weer vriendelijk doen. Ik dacht: Nee, dat vind ik een beetje vies. Dan pas heb ik het mijn ouders verteld. Ik schaamde me daar precies eerst wat voor.”