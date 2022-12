Kelly Piquet wil graag kinderen met Max Verstappen

In een gesprek met de Nederlandse Vogue vertelt Piquet over haar kinderwens wanneer haar gevraagd wordt waar ze zichzelf over tien jaar ziet. “Persoonlijk zou ik graag meer kinderen willen. Mijn belangrijkste doel is een liefdadigheidsproject voor kinderen realiseren. Toen ik in New York studeerde heb ik de eerste zomer vrijwilligerswerk gedaan in Tanzania. Ik zat in Bagamoyo, een dorpje vier uur van Dar es Salaam, en gaf Engelse les aan kinderen van drie en vier. Het was zwaar, maar een van de gelukkigste periodes in mijn leven.”

Over haar relatie met Max Verstappen - met wie ze sinds 2016 samen is - wil ze niet al te veel kwijt, maar ze herinnert het moment waarop ze hem ontmoette maar al te goed. “Er was al iets magisch die avond”, aldus Piquet. “Misschien dat we ooit het hele verhaal onthullen, maar ik ben voorzichtig met wat ik zeg, op internet ontspoort alles zo snel”, legt ze uit. “Het is fijn om sommige dingen tussen ons en ons alleen te houden.”

Gesteund

Duidelijk is in elk geval wel dat Kelly in haar kinderwens gesteund wordt door Max. Aan De Limburger bevestigt hij ooit vader te willen worden. Hij heeft zelfs al nagedacht over hun toekomst. “Ik wil zeker kinderen en als ze willen racen, is dat prima. Ik denk wel dat ik het anders zou doen dan hoe mijn vader en ik het hebben aangepakt. Dat zie ik op dit moment niet zo zitten. Maar voor mij is het makkelijk praten omdat ik geen kinderen heb. Misschien denk ik er wel heel anders over als het zover is. Maar, de passie die hij had ging heel ver. Hij deed alles voor me. Motoren tunen, karts klaarmaken. Dat zie ik mezelf niet doen. Ik ga mijn kinderen in ieder geval niet pushen om te racen. Ze moeten het zelf willen. En als je er dan tóch vol voor gaat met je zoon of dochter, dan kun je niet zelf meer in de Formule 1 rijden denk ik. Je moet dan toch vanaf vier jaar de basis beginnen te leggen. Daar wil ik dan wel zelf bij zijn.”

Hoewel Kelly en Max nu dus wel een klein beetje hebben verteld over hun wensen, is ook Max erg op zijn privacy gesteld. “Ik heb die behoefte gewoon niet, om mijn privéleven aan de buitenwereld te showen. Kelly doet het ook veel minder dan vroeger. Als ik ooit klaar ben met Formule 1 zie ik mezelf daarna niet nog heel veel posten. Ik hou er gewoon niet van. Sommige mensen doen de hele dag niets anders, ik hou me bezig met andere dingen.”