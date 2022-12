Geen genade voor zijn ex-ploeg Cleveland: Kyrie Irving leidt Brooklyn Nets met 32 punten naar negende zege op rij

Durant moest op twee minuten van het einde naar de kant naar een offensieve fout. De Nets leidden op dat moment echter al met tien punten. Irving had tegen zijn ex-ploeg een topdag en trok de overwinning mee over de streep.

Brooklyn won 14 van haar laatste 15 NBA-duels. Het klimt zo in de tussenstand naar de derde plaats in de Eastern Conference, ten koste van Cleveland dat naar de vierde plaats zakt. Hun reeks van negen zeges op rij is de langste in de NBA sinds het seizoen 2005-2006. De opkomst van Brooklyn komt er na een rampzalige seizoensstart met het ontslag van coach Steve Nash en de schorsing van Irving na beschuldiging van antisemitisme.

In Detroit haalden de LA Clippers het na een verlenging (131-142). Paul George scoorde zeven van zijn 32 punten in de extra tijd en bezorgde zijn ploeg de volle buit. De Pistons, rode lantaarn in het oosten, stonden op 3,5 minuut van het einde van de reguliere speeltijd nog 14 punten voor, maar lieten de zege door de vingers glippen.

New Orleans rekende ook zonder sterspelers Zion Williamson en Brandon Ingram af met Indiana (113-93). Naji Marshall (22 ptn) tekende voor de beste score in zijn carrière.

Miami knokte zich intussen met 113-110 voorbij Minnesota. Max Struss (19 ptn) was de beste schutter bij de Heat. Anthony Edwards (29 ptn) werd topscorer, maar dat volstond niet voor de Timberwolves.

In San Antonio zorgden Devin Vassell (24 ptn) en Keldon Johnson (21 ptn) voor een prestigieuze 126-122 zege tegen Utah. De bezoekers kwamen in het slot nog terug van een achterstand van veertien punten, maar konden de kloof niet helemaal dichten. Lauri Markkanen was voor Utah goed voor 32 punten en 12 rebounds.