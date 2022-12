20 verhalen over borsten, deel 1: “Ze zijn niet altijd handig om in een bikini te verstoppen”

Groot, klein, dik, dun, fier rechtopstaand, of een beetje hangend: alle borsten zijn anders en alle borsten zijn prachtig. Je hoeft helemaal geen big boobies te hebben om er trots op te zijn. Zolang ze maar gezond zijn, want helaas is er soms ook een keerzijde aan die mooie borsten van ons. Billie sprak met negentien vrouwen en één transmasculine persoon over hun boezem. De eerste tien van hen delen vandaag hun verhaal.