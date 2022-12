Elon Musk: “Bijna honderd Starlink-terminals actief in Iran”

De Amerikaanse miljardair had in september beloofd dat hij het Starlink-satellietnetwerk in Iran zou uitrollen, toen de Iraanse autoriteiten de toegang tot het internet steeds meer beperkten. “Binnenkort honderd Starlinks actief in Iran”, aldus Musk.

Starlink beschikt over een netwerk van ruim tweeduizend kleine satellieten in een lage baan om de aarde, die toegang tot internet mogelijk maken. Ontvangers op aarde worden daarbij verbonden met routers die wifi en dus toegang tot internet kunnen genereren.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne leverde SpaceX duizenden terminals om internetverbindingen mogelijk te maken. Tot dusver zijn er ongeveer 25.000 terminals in het land.

Sinds de dood van Mahsa Amini, een Koerdisch-Iraanse vrouw van 22 jaar, zijn er geregeld betogingen in Iran. Amini kwam om nadat de politie haar in Teheran gearresteerd had. Bij het protest kwamen honderden personen om het leven, duizenden werden gearresteerd en twee mannen van 23 jaar werden zelfs terechtgesteld.

Het Iraanse regime beperkte sindsdien de toegang tot Instagram en WhatsApp, tot afgelopen herfst de enige sociale netwerken die nog beschikbaar waren. Ook VPN-verbindingen zijn gelimiteerd, waar Iraniërs gebruik van maakten om verboden websites te bezoeken.