Zelenski: “Negen miljoen Oekraïners zonder stroom”

Ondanks herstelwerkzaamheden aan de door Russische aanvallen zwaar beschadigde energie-infrastructuur, zitten in Oekraïne nog steeds ongeveer negen miljoen personen zonder stroom. “Maar het aantal en de duur van de stroomonderbrekingen nemen gestaag af”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski maandagavond in zijn dagelijkse videotoespraak. Toch zijn er nog veel tekorten in de stroomvoorziening.