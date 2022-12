Koen Vereecke kroont zich tot Belgisch indoorkampioen op Jumping Mechelen

Koen Vereecke heeft maandagavond in de Nekkerhal op de jumping van Mechelen met de 12-jarige ruin Arioso du Bois de Belgische indoortitel veroverd. Nicola Philippaerts, die als laatste in de barrage met negen van start ging, haalde met de 10-jarige merrie Luna van ‘t Ruytershof Z van het Belgische stamboek Zangersheide nog alles uit de kast maar moest uiteindelijk met de tweede plaats vrede nemen, bijna een volle seconde achter winnaar Vereecke.

“Als je in Mechelen kunt winnen, dan ga je daar uiteraard als Belg tijdens de laatste jumping van het jaar voor de volle honderd procent voor”, reageerde kersvers Belgisch kampioen Vereecke na zijn ereronde. “Winnen in Mechelen telt dubbel. Ik had vooraf mijn zinnen vooral gezet op een zege in de wereldbekerwedstrijd van vrijdag maar toen ik foutloos door de basisronde kwam, heb ik er alles aan gedaan om deze Belgische titel te kunnen pakken”.

Vereecke wil wel graag de wereldbekerwedstrijd van Mechelen winnen maar de kwalificatie voor de wereldbekerfinale staat niet op zijn verlanglijstje. “Dat is zo voor het winterseizoen met bondscoach Peter Weinberg afgesproken. Ik wil mijn paard niet overbelasten en gun het dus de nodige rust tijdens het indoorseizoen. Ik wil er vooral staan in het buitenseizoen en dus moet ik over een topfit paard beschikken”.