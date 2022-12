Brian Riemer pakt zege bij competitiedebuut: “Wisten dat het een moeilijk wedstrijd ging worden”, Felice Mazzu: “Gelijkspel had logisch geweest”

Brian Riemer debuteerde afgelopen week met een bekernederlaag tegen Racing Genk. Bij zijn competitiedebuut mocht de kersverse coach van Anderlecht wel vieren. “Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons”, vertelde Riemer na de wedstrijd. “Na al dat werk van de voorbije weken ben ik opgelucht dat we de competitie met een overwinning kunnen hervatten. Dat was belangrijk voor ons.”

“We wisten op voorhand dat dit een moeilijke wedstrijd ging worden tegen een goed georganiseerde ploeg die moeilijk uit verband te spelen is. Daarvoor heb je kwaliteit nodig. In deze tijd van het jaar is dat altijd moeilijk omdat het veld er niet altijd goed bijligt. We wisten dus dat we geduldig moesten zijn. We moesten wachten op die ene kans en gelukkig kwam die nog net voor het einde.”

© BELGA

Felice Mazzu: “We waren op bepaalde momenten beter dan Anderlecht”

“Een gelijkspel was de logische uitslag na deze match. Ik denk zelfs, met alle respect voor Anderlecht, dat we op bepaalde momenten beter waren dan paars-wit. Onze keeper heeft maar twee reddingen moeten verrichten volgens mij, waarvan één het doelpunt was. En dat kwam er door een van mijn eigen spelers. Het klopt dat we aanvallend meer moeten brengen. Dat is zeker. Maar op vlak van mentaliteit, organisatie en opdrachten uitvoeren kan ik alleen maar chapeau zeggen tegen mijn spelers. Op dat vlak ben ik fier op hen.”