Knock-out op Boxing Day: neemt Club Brugge vandaag afscheid van Carl Hoefkens?

De kans is reëel dat Carl Hoefkens op het einde van vandaag geen coach meer is van Club Brugge. Want ook tegen OHL liep het in extremis mis. En zelfs supporters roepen hem nu buiten.

Pijnlijk tafereel in Jan Breydel, een uur na het al even pijnlijke gelijkspel. Carl Hoefkens keerde terug van de perszaal naar de kleedkamer en kwam zo in het vizier van een honderdtal boze fans, die de spelers aan het opwachten waren. Een deel van hen begon “Hoefkens buiten!” te scanderen. Redelijk respectloos, maar zover zijn we dus gekomen. Het gefluit na de bekerblamage tegen STVV was al een indicatie en nu er ook in de competitie weer met punten werd gemorst, neemt het protest almaar toe. Het was uiteindelijk Simon Mignolet die de gemoederen hielp bedaren.

Op het einde van de dag was er nog een meevaller voor Club, dat Genk zag verliezen in Kortrijk. Het loopt dus zowaar een puntje in op de leider. Hoefkens kan zich daarnaast troosten met de gedachte dat zijn spelers zich volledig hebben gesmeten en zo hebben getoond dat ze nog achter hem staan. Maar of dat nog volstaat om hem in het zadel te houden? Zeer twijfelachtig. Vanop de tribunes zag het bestuur ook hoe het spelniveau nog steeds onder de maat was. De offensieve weelde was minder groot dan gewoonlijk – Lang en Yaremchuk waren out, Skov Olsen werd gepasseerd wegens te weinig drive –, maar dat mag geen excuus zijn. Talent is er nog altijd voldoende.

© BELGA

Spelers hele week vrij

Gisteren werd nog geen beslissing genomen over de toekomst van de geplaagde trainer. Voorzitter Bart Verhaeghe was ook afwezig – hij ‘genoot’ van vakantie. Maar nu is het tijd om de knoop door te hakken. Wat alvast in het nadeel van Hoefkens speelt, is dat Club een korte winterstop inlast. De volgende wedstrijd is pas volgende week zondag en ook al is die in Genk, de spelers kregen de rest van deze week vrij. Dat was al zo voorzien. Het kan een extra argument zijn voor de Club-top om in te grijpen en een nieuwe coach aan te stellen, aangezien er toch geen trainingsdagen verloren gaan.

Wat er ook beslist wordt: de landskampioen, die van zijn laatste tien duels er maar drie kon winnen, zal in het nieuwe jaar snel komaf moeten maken met deze crisis.