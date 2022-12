REACTIES. Anderlecht-spelers opgelucht na nipte zege tegen Charleroi, maar ook ongerustheid om Zeno Debast: “Ik maak me beetje zorgen”

Yari Verschaeren: “Het veld was zo zwaar”

Yari Verschaeren stak zijn vreugde na de nipte zege van Anderlecht op het veld van Charleroi niet onder stoelen of banken voor de televisiecamera’s. “Ik ben superblij. Dit was echt zo’n zware wedstrijd. Zo’n zwaar veld ook om op te spelen. Dat zorgde ervoor dat het echt moeilijk was. Iedereen is blij met de drie punten. Charleroi speelde vanaf minuut één heel goed in blok, waardoor het moeilijk was voor ons om er door te geraken. Wat onze coach Riemer aan ons vroeg in de rust? We moesten kalm blijven en niet te geforceerd gaan voetballen. Op dit veld is het moeilijk om te combineren. We hebben een paar andere dingen geprobeerd om vaker diep te kunnen gaan, maar dat was ook moeilijk. Zeker met zo’n zwaar veld. Beide ploegen hebben weinig momenten gehad om echt kansen te creëren. Dat maakt deze wedstrijd nog beter om te winnen. Ik ben blij dat we toch nog hebben kunnen scoren en nu op naar de volgende.”

Bart Verbruggen: “Ik maak me een beetje zorgen om Zeno”

“Ik ben blij en opgelucht”, glunderde Bart Verbruggen na de clean sheet tegen Charleroi. “Toch lekker dat we die goal nog kunnen maken. Ik ben blij met de overwinning. Onze kwaliteit is aan de bal, maar we kwamen vaak in een gevecht terecht en dat is hun kwaliteit. Dat deden ze goed. Dat ik plots aan de wedstrijd mocht beginnen? Ik probeer het te benaderen als elke andere wedstrijd. Voor mij is het een wedstrijd zoals alle andere. Ik doe hetzelfde als op training, of bij de Futures.” Verbruggen zag verdediger Zeno Debast na een kwartier geblesseerd uitvallen. “Ik heb hem nog niet gezien, maar ik maak me ook een beetje zorgen.”

Jan Vertonghen: “Ik ben blij dat we winnen want het was echt een lelijke match”

Anderlecht maakte het enige doelpunt van de wedstrijd na een goeie loopactie van Benito Raman en Anouar Ait El Hadj. Dat zag ook Jan Vertonghen. “Het is belangrijk dat we dat soort loopacties maken”, vertelde de verdediger. “We hebben jongens nodig die dat kunnen en die zichzelf af en toe willen opofferen voor het team. Ik ben blij dat we winnen want het was echt een lelijke match.”

“Het had geen moeilijke wedstrijd moeten zijn. Charleroi zette weinig druk en met een hoge lijn, dus moesten we onze snelheid uitspelen. Dat deden we te weinig. Het was vandaag iets minder goed dan tegen Genk. Maar ik dan liever wedstrijden zoals vandaag waarin we winnen. Ik pak liever de drie punten dan complimenten te krijgen voor het spel. Het blijft moeilijk om het spel te maken. Daarom zien we er misschien beter uit in de toppers. Maar dat is wel iets dat in Anderlecht wordt verwacht. We hebben daar ook de jongens voor. Dat moeten we wel gaan doen.”

Januari belooft een zware maand te worden voor paars-wit met de wedstrijd tegen Union en Club Brugge op het programma. “Maar ik verwacht dat we het goed zullen doen de komende weken”, gaat Vertonghen verder. “We verdedigen goed en geven weinig weg. Daar legt de trainer ook de focus op. Offensief moet het nog wel wat beter, maar dat komt wel.”