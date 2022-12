Hasselt

2022 gaat de boeken in als een uitzonderlijk dodelijk jaar op het vlak van woningbranden. Tot nu toe lieten al 75 mensen het leven bij een brand in hun huis of appartement, vijftig procent meer dan in 2021. Opvallend: in Limburg viel geen enkele dode. “We hebben de voorbije jaren hard ingezet op preventie”, klinkt het bij de korpsen.