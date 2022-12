Matig Anderlecht heeft een owngoal van Zorgane nodig om Charleroi en ex-coach Felice Mazzu een hak te zetten

De 0-1 was typerend voor de ontgoochelende match: Amuzu miste eerst wat hij niet mocht missen, waarna de bal via Koffi tegen Zorgane caprioleerde. Die klopte vervolgens, compleet ongewild en onbewust, zijn eigen doelman. De Anderlecht-bank vierde feest: de gevleide voorsprong deed deugd.

De tussenstand in het slot van de negentig minuten was het niet waard om ons hele artikel van teneur te doen veranderen. Daarvoor was het veelal te flauw…

Wanneer je op Anderlecht over Brian Riemer praat, dan valt steevast te horen dat de Deen voor voetbal met hoge druk staat. Alsof dat zó bijzonder is… Wanneer de defensie van RSCA aan de bal was, vroeg Felice Mazzu – over wie er op Neerpede weinig goeds te horen valt – óók om te pressen, hoor.

Trouwens, de theorie kan nog zo mooi klinken, ’t is de praktijk waar het om draait. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat Anderlecht voor de pauze nergens was. Al het bemoedigende van tegen Racing Genk vorige week was snel vergeten op die manier.

Het was een wedstrijd tussen twee ploegen uit de rechterkolom op een slechte grasmat en dat was er ook aan te zien. Het was gewoonweg niet voldoende. Charleroi kwam voor de rust nog het minst slecht voor de dag, maar dat hoeft u absoluut niet als een compliment te interpreteren. De enige speler die zich klein beetje kon onderscheiden, was Ken Nkuba, de Belgische rechtsachter van Charleroi. Hij had het vooral te danken aan zijn tomeloze inzet (want geweldige voeten lijkt hij niet te hebben): hij liep desnoods doorhéén Amuzu.

De eerste echte kans van de partij was overigens voor Nkuba, marathonloper in bijberoep. Hij liet na te profiteren van mistasten bij Amuzu: te centraal om Bart Verbruggen te bedreigen. De Nederlander moest later ook nog redding brengen op een kopbal van Heymans.

Verbruggen stond in doel bij Anderlecht omdat vaste waarde Hendrik Van Crombrugge ziek was. Wat ons betreft was dat niet noodzakelijk een verzwakking: Van Crombrugge wisselt dit seizoen te vaak goede met slechte momenten af. Hoe hard het ook klinkt: de keeper kostte dit seizoen al punten.

Anderlecht kon Koffi voor de rust op geen enkel moment in verlegenheid brengen, daarbij niet geholpen door de afwezigheid van de eveneens grieperige Lior Refaelov. Diens vervanger Stroeykens duwde een zeldzaam mogelijkheidje over.

Vuurwerk buiten het stadion

Het echte vuurwerk kwam van buiten de poorten. Daar zorgden verbannen Charleroi-fans voor een licht- en klankspektakel. Die supporters kregen een tijdelijk stadionverbod na wangedrag eerder dit seizoen. De RSCA-spionkop steunde de hooligans met een spandoek. Bizar, nietwaar?

Paars-wit kwam iets beter uit de kleedkamer, ook wel omdat het moeilijk was om er slechter uit te komen, maar dan zijn we te cynisch voor deze tijd van het jaar. Na een knappe pass van Trebel dook Amuzu voor Koffi op: de Burkinees kon nog niet voor de lijn redding brengen. Een poging van Stroeykens ging maar net naast de kooi van Koffi. We zouden evenwel de waarheid oneer aandoen als we vermelden dat Charleroi opeens stond te bibberen op zijn benen – zo hard was Anderlecht niet aan het aandringen, hoor.

Huppelende Mazzu

Felice Mazzu kon geen kou lijden: hij stond voortdurend te huppelen langs de lijn. Er waren ook sprongetjes uit frustratie bij: een bedrijvig, enthousiast (maar nog steeds niet top) Charleroi was onmondig in de zone van de waarheid.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, deed het zichzelf ook nog eens de das om, zoals hierboven beschreven. Mazzu stond erbij en keek ernaar. Typerend voor zijn laatste maanden.

Nogmaals: Anderlecht had weinig om fier over te zien op Mambourg. Maar het won wel, en da’s tenminste al een vooruitgang. Riemer heeft dat goed gedaan: hij verdient tijd.

Charleroi: Koffi, Bager, Boukamir, Marcq (87’ Descotte), Kayembe, Nkuba, Morioka (80’ Hosseinzadeh), Zorgane, Heymans, Benbouali (64’ Gholizadeh), Mbenza (80’ Badji).

Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast (21’ N’Diaye), Vertonghen, Delcroix, Arnstad (71’ Diawara), Trébel (80’ El Hadj), Stroeykens (71’ Ashimeru), Verschaeren, Amuzu, Silva (80’ Raman).

Doelpunten: 85’ Zorgane (owngoal) 0-1.

Gele kaarten: 45’ Arnstad, 49’ Nkuba, 52’ Benbouali.

Scheidsrechter: Lawrence Visser.