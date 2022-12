Israëlische politica onder vuur na suggestie dat dokters holebi’s kunnen weigeren

De vrees dat de uiterst rechtse regering die donderdag aan de macht komt in Israël een wel erg conservatief beleid gaat voeren, wordt met de dag groter in het land. Zeker na nieuwe uitspraken van een minister in wording. Die suggereerde dat dokters gerust patiënten kunnen weigeren als die niet hetero zijn.

Orit Strook van de Religizeuze Zionistische Partij, die in de nieuwe regering van Benjamin Netanyahu binnenlandminister wordt, deed haar controversiële uitspraken zondag in een radio-interview. Zij zei daar dat dokters gerust zorg konden weigeren aan patiënten als die behandeling zou indruisen tegen hun eigen religieuze overtuiging. Die woorden werden in het land en daarbuiten geïnterpreteerd als een subtiele manier om te zeggen dat patiënten van de LGBTQ-gemeenschap gerust geweigerd kunnen worden.

Daar kwam felle kritiek op, onder meer van president Isaac Herzog. “De racistische uitspraken van de laatste tegen de LGBTQ-gemeenschap en andere delen van het publiek maken me extreem verward en bezorgd”, zei die. Ook toekomstig premier Netanyahu was kritisch. “Dit is niet aanvaardbaar”, zei hij. Niet onlogisch: de vrees in Israël is erg groot dat de nieuwe rechtse regering een wel erg conservatief beleid zal gaan voeren.

Strook tweette daarna dat haar uitspraken niet verwezen naar holebi’s, maar wel naar medische handelingen die religieus omstreden zouden kunnen zijn. Welke dat dan wel zijn, voegde ze daar niet aan toe. De bezorgdheid wegnemen deed ze daarmee geenszins.