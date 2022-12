Lesje niet geleerd of vroeg nieuwjaarsfeestje? Charleroi-fans steken deze keer buiten het stadion vuurwerk af

Volg de wedstrijd tussen Charleroi en Anderlecht hier LIVE

Ongeveer een maand geleden eisten de fans van Charleroi een hoofdrol op in de wedstrijd tegen KV Mechelen. Bij een 1-0-voorsprong voor de Zebra’s vonden enkele fans het nodig om de wedstrijd te verstoren door meerdere keren vuurwerk het veld op te gooien. Bij de derde keer staakte de scheidsrechter de wedstrijd definitief.

Een honderdtal Ultras van Charleroi werden daarvoor ook gestraft. Zo mochten ze enkele thuiswedstrijd niet bijwonen. Ook tegen Anderlecht waren die fans nog niet welkom in het stadion. Toch besloot er een aantal van hen toch naar het Stade dy Pays af te zakken om hun team bij te staan. Na iets meer dan tien minuten spelen klonk er opnieuw geknetter in het stadion. Van vuurwerk was er op het veld echter geen sprake. Deze keer staken ze het vuurwerk buiten het stadion af. Of het de spelers op het veld geholpen heeft , is nog maar de vraag. Mooie beelden leverde het in ieder geval wel op.