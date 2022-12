Ex-para houdt vol dat hij bakkersvrouw Ilse (54) niet vermoordde, vrienden steunen hem: “Wij zien hem echt niet tot zoiets in staat”

De Turnhoutse raadkamer buigt zich dinsdag over de moord op bakkersvrouw Ilse Michiels (54). Dé cruciale vraag: zijn er voldoende aanwijzingen van schuld om haar ex S.B. (63) – een gepensioneerde para – langer in de cel te houden? De man zelf houdt vol dat hij onschuldig is en ook zijn beste vrienden kunnen niet geloven dat hij zijn ex-vriendin iets zou aandoen.