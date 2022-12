Stevige opdoffer voor Anderlecht: Zeno Debast valt al snel uit met een enkelblessure tegen Charleroi

Is Anderlecht Zeno Debast even kwijt? Het zou zomaar kunnen. De jonge Rode Duivel viel in de wedstrijd tegen Charleroi al na een kwartier uit en tastte naar de enkel. Met een pijnlijk grimas moest de jonge verdediger naar de kant.

Volg de wedstrijd tussen Charleroi en Anderlecht hier LIVE

De afgelopen maanden heerste er bij Anderlecht een crisissfeer. Maar ondanks de mindere resultaten was er toch regelmatig een lichtpuntje te bespeuren. De jonge Zeno Debast ontpopte zich tot een betrouwbaar sluitstuk in de paars-witte defensie.

Het leverde hem zelfs een plekje in de WK-selectie van de Rode Duivels op. Dat WK werd echter geen succes. De Rode Duivels werden al in de groepsfase uitgeschakeld en Debast zelf kwam geen minuut in actie.

Terwijl heel wat WK-gangers bij hun thuiskomst nog wat extra rust kregen, verscheen Debast (net als Vertonghen) in de beker wel aan de aftrap. Ook tegen Charleroi begon hij aan de wedstrijd. Maar na een kwartier sloeg het noodlot toe. Debast kwam slecht neer en greep meteen naar de enkel.

Even leek het of de centrale verdediger met de brancard moest afgevoerd worden, maar hij kon uiteindelijk - ondersteund door twee leden van de medische staf, en met een pijnlijk grimas - zelf naar de kant stappen. Door het ontbreken van Wesley Hoedt in de kern van Anderlecht, had Riemer geen centrale verdedigers meer op de bank zitten en moest hij zijn pionnen wat verschuiven door de inbreng van Moussa N’Diaye. Afwachten hoe lang die vervelende enkelblessure Debast aan de kant zal houden.

© BELGA

