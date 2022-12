Liverpool spoelt bekerexit door met vlotte zege tegen Aston Villa en invaller Dendoncker

Liverpool heeft op bezoek bij Aston Villa de bekernederlaag tegen Manchester City van zich afgespeeld. De troepen van Jürgen Klopp leken al voor de rust klaar met Aston Villa, maar dankzij een doelpunt van Watkins werd het toch weer spannend. Invaller Stefan Bajcetic zette tien minuten voor tijd de 1-3-eindstand op het bord. Leander Dendoncker viel vijf minuten voor het laatste fluitsignaal nog in bij de thuisploeg.

Met een wedstrijd tegen Manchester City in de Carabao Cup kreeg Liverpool na de WK-break meteen een zware tegenstander voorgeschoteld. Een masterclass van Kevin De Bruyne zorgde ervoor dat Liverpool werd uitgeschakeld. En dus eiste Jürgen Klopp tegen Aston Villa een reactie van zijn manschappen.

Die kwam er ook. Liverpool begon verschroeiend aan de wedstrijd. Dat leverde ook een doelpunt op. Een lange bal van Trent Alexander-Arnold viel prompt voor de voeten van Robertson. Die twijfelde niet en trapte de bal in één tijd richting ploegmaat Salah, die de bal simpel binnen tikte. De ideale start dus voor The Reds.

Aston Villa probeerde er af en toe wel uit te raken, maar de jongens van Unai Emery kregen net voor de rust een nieuwe tik. Een hoekschop kwam na wat geharrewar voor de voeten van Virgil van Dijk terecht. De Nederlander haalde meteen uit en verschalkte zo Villa-doelman Olsen: 0-2.

© AFP

Spanning troef na de pauze

Villa moest uit een ander vaatje tappen na de pauze, wilde het niet met lege handen achterblijven. De thuisploeg trok vol ten aanval en zette doelman Alisson aan het werk. Op het uur was de aansluitingstreffer van ook een feit. Ollie Watkins kreeg de bal perfect op het hoofd geschilderd en knikte het leer voorbij Alisson.

De thuisploeg zette alles op alles in de hoop toch nog een punt te pakken. Maar daardoor gaven de troepen van Unai Emery ook veel ruimte weg. Daar profiteerde Stefan Bajcetic, een 18-jarige Spaanse middenvelder met Servische roots, optimaal van. De jonge middenvelder stond nog maar twee minuten op het veld of hij had zijn eerste profgoal al tegen de netten liggen: 1-3, meteen ook de eindstand. Invaller Leander Dendoncker blijft zo met lege handen achter.

Dankzij de zege springt Liverpool opnieuw naar de zesde plek in de Premier League. Arsenal, dat straks nog in actie komt, voert de ranglijst aan.