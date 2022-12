“Vandaag wordt het opnieuw wat frisser, maar het blijft bijna overal droog”

Vandaag krijgen we even te maken met ongeveer normale temperaturen voor de tijd van het jaar. De dag begint op de meeste plaatsen met temperaturen tussen +1 en +2°C. Overdag wordt het dan niet warmer dan een graad of 7.

Het blijft op de meeste plaatsen volledig droog, een zeer lokale lichte bui is niet volledig uitgesloten. Periodiek komt er ook ruimte voor de zon.

De wind waait uit het zuidwesten aan gemiddeld 3 tot 4 Beaufort.

In de nacht naar woensdag blijft de temperatuur boven het vriespunt. ‘s Avonds kan het nog even afkoelen naar een graad of 3 maar na middernacht zal de temperatuur weer oplopen. We mogen dan immers veel wolken verwachten waaruit tevens regen zal gaan vallen.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.