Arnoud zag familie bedolven worden door lawine: “Allesbehalve goede reclame voor de wintersport”

De lawine die zondagmiddag over een skipiste in het Oostenrijkse skigebied Lech Zürs raasde, sleurde ook drie Vlamingen mee. Wonder boven wonder kwamen ze er met de schrik vanaf. “Op sommige delen van de piste was tot vijf meter sneeuw terechtgekomen. Vandaar ook dat de hulpdiensten aanvankelijk voor het allerergste scenario vreesden.”

Arnoud Persoon uit Gentbrugge was zondag samen met zijn vriendin Karolien, haar broer Bram en haar vader aan de laatste dag van hun skivakantie bezig. Rond 15 uur skieden ze naar beneden op skipiste nr. 134, toen plots een gigantische sneeuwmassa met hoge snelheid van de berg naar beneden raasde, die over een afstand van zo’n 500 meter de piste bedekte. Op videobeelden is te zien hoe in een paar seconden tijd een tiental skiërs door de lawine wordt opgeslokt.

Arnoud, die voorop skiede, werd net niet meegenomen door de razendsnelle sneeuwmassa. Zijn vriendin, haar broer en vader werden wel meegesleurd. “Onze ski’s vlogen uit, we geraakten bedolven onder een laag sneeuw van zo’n 10 tot 20 cm dik.”

Gelukkig voor hen raakten ze niet gewond en konden ze zich snel bevrijden. “Maar we hebben veel geluk gehad”, beklemtoont Karolien. Een paar meter van waar zij tot stilstand kwam, zag ze bloed in de sneeuw. Waarna zij en haar gezelschap begonnen te graven in de sneeuw en een man vonden, die er erg aan toe was.

“We hoorden nadien van de reddingswerkers dat de lawine op sommige delen van de skipiste een laag sneeuw van vijf meter dik had achtergelaten. Gelukkig dat we daar niet onder zijn beland. Wat ook de reden was dat de hulpdiensten aanvankelijk het ergste vreesden.” In zo’n dikke sneeuwlaag bedolven slachtoffers zoeken, is immers haast onbegonnen werk.

Uiteindelijk raakte één Duitse skiër zwaargewond. Er vielen ook vier lichtgewonden; zes wintersporters kwamen ongedeerd uit de lawine, onder wie dus de vier Vlamingen. Dat er geen doden vielen, bestempelt regionaal toerismedirecteur Hermann Fercher als een “kerstwonder”.

Slechte reclame

De vier Vlamingen zijn maandag ondervraagd door de politie. “De agenten wilden zo veel mogelijk details weten, in de hoop te kunnen achterhalen hoe de lawine exact is ontstaan. Dat een lawine tot op een piste dondert, is uiteraard allesbehalve goede reclame voor de wintersport.” Volgens Arnoud en Karolien is het al wel een uitgemaakte zaak dat die niet werd veroorzaakt doordat er iemand buiten de piste aan het skiën was. “De plek waar de lawine is ontstaan, is compleet onbereikbaar.”

“Wat wel zo is: het weer was erg atypisch. Een paar dagen geleden had het nog gesneeuwd, terwijl het zondag bijzonder warm was. Er stond een warme wind, alsof je ’s zomers in de Provence rondloopt”, aldus Arnoud.

Of hun appetijt voor de wintersport een knauw heeft gekregen? Neen, zegt Karolien: “We skiën allemaal al erg lang. Het is een passie voor ons. Na wat er gebeurd is, denk ik er wel aan een lawinepieper aan te schaffen, waarmee de hulpdiensten lawineslachtoffers makkelijker mee kunnen lokaliseren.”