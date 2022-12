Turkije verwacht een derde meer aardgas uit Zwarte Zee te halen

Turkije verwacht een derde meer aardgas uit de Zwarte Zee te halen door een herziening van de activiteiten in een bestaand aardgasveld en de ontdekking van een nieuw veld. Dat zei president Recep Tayyip Erdogan maandag. Turkije wil afstappen van de import van gas, die vandaag bijna het volledige binnenlandse verbruik dekt.

De reserves in het Sakarya-gasveld worden nu geschat op 652 miljard kubieke meter, tegenover 540 miljard kubieke meter eerder. In een tweede, nieuw ontdekt gasveld, bevindt zich nog eens 58 miljard kubieke meter, aldus Erdogan.

De aankondiging komt er op een belangrijk moment voor Erdogan. Het zijn binnen een half jaar verkiezingen in Turkije en ondanks steunmaatregelen van de regering zijn de energierekeningen ook in Turkije mede door de oorlog in Oekraïne sterk gestegen.

Het Sakarya-gasveld zal vanaf het eerste kwartaal van 2023 gas leveren aan het Turkse net. Voor de aankondiging van Erdogan gingen functionarissen ervan uit dat het gas goed zou zijn voor een derde van de binnenlandse consumptie.