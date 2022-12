Kamps internaat vangt jonge voetbaltalenten van SK Lommel op: “Zo kan ik volledig focussen op het voetballen”

Dankzij een samenwerking tussen Lommel SK en het internaat Leefhuis Connect in Leopoldsburg kunnen jonge voetbaltalenten sinds kort terecht in het internaat. — © Raymond Lemmens

Leopoldsburg/Lommel

Dankzij een samenwerking tussen Lommel SK en het internaat Leefhuis Connect in Leopoldsburg kunnen jonge voetbaltalenten sinds kort terecht in het internaat. Zo kunnen ze zich volledig focussen op het voetbal én is de combinatie met school makkelijker. Momenteel verblijven er spelers uit tweede nationale, maar er lopen gesprekken om ook voetballertjes vanaf 12 jaar op te vangen.