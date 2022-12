“Vandaag zijn er in Vlaanderen meer wachtenden dan dat er sociale woningen zijn. Dit is onaanvaardbaar”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Jans. — © VJ

Brussel

Met 182.000 Vlamingen op de wachtlijst stonden vorig jaar in Vlaanderen toch nog 14.384 sociale woningen leeg. “Dit is onaanvaardbaar in tijden waarin de wachtlijst langer wordt en nooit minder sociale woningen bij kwamen”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Jans (cd&v).