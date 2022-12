Oekraïne staat open voor onderhandelingen met Rusland in februari: “Elke oorlog eindigt op een diplomatieke manier”

Oekraïne wil dan toch rond de tafel gaan zitten met Rusland om te onderhandelen over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba zonet gezegd. Hij mikt met die gesprekken op eind februari, ongeveer wanneer het een jaar geleden zal zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel.

“Elke oorlog eindigt op een diplomatieke manier”, zei Koeleba, meldt persbureau AP. “Elke oorlog eindigt als gevolg van de daden die gesteld worden aan het front en aan de onderhandelingstafel.”

Volgens hem zouden onderhandelingen logischerwijs bij de Verenigde Naties kunnen plaatsvinden. “Dat lijkt me de beste locatie, omdat die duidelijk geen partij kiest. Iedereen moet gewoon aan boord zijn.” De beste man om de onderhandelingen in goede banen te leiden is secretaris-generaal Antonio Guterres, zei Koeleba nog.

Op kerstdag zei de Russische president Vladimir Poetin dat hij openstaat voor gesprekken met Oekraïne.