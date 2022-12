Verdachte (69) van racistische schietpartij in Parijs in staat van beschuldiging gesteld

De 69-jarige man die vrijdag aan een Koerdisch cultureel centrum in Parijs drie mensen heeft doodgeschoten en drie anderen heeft verwond, is maandag in staat van beschuldiging gesteld. Hij werd ook in hechtenis genomen, zo meldt het Franse nieuwsagentschap AFP op basis van gerechtelijke bronnen.

De man wordt aangeklaagd voor moord en poging tot moord op grond van ras, etniciteit, natie of religie, zo is meegedeeld. Daarnaast is hij ook in staat van beschuldiging gesteld voor het illegaal bezit en gebruik van een wapen.

De verdachte had vrijdag rond de middag het vuur geopend in de rue d’Enghien, nabij een Koerdisch cultureel centrum in het tiende arrondissement in het centrum van de Franse hoofdstad. Hij heeft toegegeven dat hij een “compleet pathologische haat tegenover buitenlanders” heeft.