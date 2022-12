De mafste stoten van 2022 in showbizzland: kletsen, pratende piemels en een champignonkroket

Nooit een rustig jaar in showbizzland. In 2022 werd er gespuwd en gemept tussen de sterren, stalen Kanye en Britney wekelijks de show, en trad een oude bekende van bij ons plots op voor 4 miljoen kijkers in Polen. Onze redactie selecteert de mafste stoten van het voorbije jaar.

Nee nee, Kanye

Ye for president? Wellicht niet. Het weinige krediet dat Kanye West (45) nog restte, brandde hij dit jaar op met sneren naar zijn ex Kim Kardashian, een videoclip waarin hij haar lief Pete Davidson onthoofdde, shirts met ‘White lives matter’ en antisemitische nonsens. Als zelfs Elon Musk het welletjes vindt en je van Twitter gooit, dan weet je hoe laat het is. Volgend jaar beter, Kanye.

Kanye West sneerde naar zijn ex Kim Kardashian en onthoofdde zelfs haar nieuw lief Pete Davidson in een videoclip. — © Youtube

Ze kunnen elkaars bloed drinken

Meestal is de race nipt, maar nu werd ze gewonnen met straatlengtes voorsprong: Megan Fox (36) en Machine Gun Kelly (32) waren dit jaar het, euh, frappantste koppel van Hollywood. Ze verloofden zich met een ring vol doornen – “zodat het pijn doet als ze hem uitdoet” – én dronken elkaars bloed. Waarom? “We waren dronken van liefde.” Dat belooft voor het feest.

Megan Fox en Machine Gun Kelly kroonden zich tot het frappantste koppel van Hollywood. — © AP

Piemelpraat

Toeval bestaat niet. Eerst was er de spraakmakende fictieserie Pam & Tommy over de sekstape van Pamela Anderson (55) en Tommy Lee (60). In een bizarre scène ging acteur Sebastian Stan in dialoog met, jawel, zijn jongeheer. Maanden later postte de echte Tommy Lee “per ongeluk” een foto van zijn lid op Instagram, met het bijschrift: “Oeps.” Pamela Anderson ergerde zich vooral aan de serie en vertelt in januari haar kant van het verhaal in een Netflix-docu.

Het Instagrambericht dat Tommy Lee “per ongeluk” deelde. — © Instagram

‘Pump it up’ in Polen

Kende u hem nog? Of liever: hérkende u hem nog? In 2003 was Danzel (46) halvefinalist in Idool, dit jaar won de Pump it up-zanger een talentenshow in Polen. Daar was hij al een superster, maar nu trad hij op verkleed als Tina Turner, Lenny Kravitz en James Hetfield van Metallica. Goed voor 4 miljoen kijkers en een prijzenpot van 100.000 zloty – een dikke 21.000 euro.

Danzel als Tina Turner — © RR

Putain!

Een huwelijk en veel lof voor zijn film Rebel: voor Adil El Arbi (34) was 2022 een grand cru. Op één dikke tegenvaller na: voor de ogen van Hollywood zagen hij en Bilall Fallah (36) hun superheldenfilm Batgirl zonder pardon geschrapt worden. Reden: geldzorgen van de filmstudio. Eerst klonk er een stevige vloek – “Putain!” – maar dan zagen de regisseurs het positieve: “Op een gekke manier is dit ook filmgeschiedenis.”

Adil & Bilall beleefden een jaar vol hoogtepunten, maar kenden ook één ferme tegenslag. — © AFP

De ‘djoef’ van het jaar

Een beeld dat de wereld rondging: op de Oscars verkocht Will Smith (54), die beste acteur won, een klap aan host en komiek Chris Rock (57). Die had een grap verteld over het haarverlies van Smiths vrouw. Zijn tirade – “Keep my wife’s name out of your f*cking mouth” – galmt nog steeds na. Smith is tien jaar niet meer welkom op de Oscars, stapte zelf uit de Academy en wist meteen waarover het zou gaan in de interviews rond zijn nieuwe film Emancipation.

Spuwde hij of spuwde hij niet?

Deed hij het of deed hij het niet? Dat was de enige vraag na de filmpremière van Don’t worry darling in Venetië. Daar leek Harry Styles (28) in de schoot van coacteur Chris Pine (42) te spuwen. Die stopte plots met applaudisseren en keek verbaasd tussen zijn benen. Styles ontkende, maar dat de opnames bol stonden van drama en ruzie, is verre van een geheim.

Schuifdeur-gate

“Als je me dat nog eens lapt, komt het niet goed.” In Blind getrouwd moest deelnemer Joren op zijn huwelijksreis een nacht doorbrengen naast het zwembad, nadat zijn bruid Lien de hotelkamerdeur had gesloten. Een misverstand, zei ze. Maar de eerste barst was een feit. Op het einde van de rit gingen Joren en Lien als vrienden uiteen.

Geen ‘happy end’ voor Joren en Lien in ‘Blind getrouwd’. Al op de huwelijksreis kwam er een eerste barst. — © VTM

Dit is een noodgeval

Dé sensatie van de zomerfestivals, Goldband, zorgde voor hét moment van Rock Werchter. Halfweg de show van de gekke Nederlanders viel zanger Boaz Kok metersdiep van het podium – ironisch genoeg tijdens de hit Noodgeval – en brak hij zijn hielbeen. Hij werkte het optreden af, maar de rest van de zomer, onder meer op Pukkelpop en Tien om te zien, trad hij gehavend op.

Na een val van het podium werkte Boas Kok van Goldband zijn show op Rock Werchter af met een gebroken hielbeen. — © Geert Van de Velde

Van de rechtszaal naar het witte doek

Zij moet tien miljoen dollar ophoesten, hij twee miljoen. En allebei gaan ze in beroep. Maar het vonnis is nog het minst besproken feit uit het smaadproces tussen Amber Heard (36) en Johnny Depp (59). Er werd gesneerd en gehuild, Kate Moss kwam getuigen, en Depp hield er zogezegd een relatie aan over met zijn advocate. Het las als een filmscenario, en dus kwam die er ook. Al wint de film vast geen Oscars: Hot take: the Depp/Heard trial werd in een rotvaart gemaakt.

Vergis u niet: dit is niet de echte Johnny Depp, wel de acteur die hem naspeelt in de film ‘Hot take: the Depp/Heard trial’.

De film kwam er razendsnel na het echte proces tussen het ex-koppel, maar Oscars zitten er niet in. — © RR

Madonna, ben jij dat?

Ooit was ze ‘like a virgin’ en ’s werelds favoriete ‘material girl’. Vandaag pronkt Madonna (64) bh-loos en als sm-meesteres op sociale media, en is ze onherkenbaar met haar geblondeerde wenkbrauwen en een teveel aan ‘fillers’. Ook fans maken zich zorgen over de popkoningin. “Ze heeft mentale bijstand nodig”, klinkt het daar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Free Britney

Ook Britney Spears (41) stuurt het ene bizarre filmpje na het andere de wereld in. Poedelnaakt meestal. Zo vierde de zangeres haar vrijheid, nadat de rechter het voogdijschap van haar vader had opgeheven. Britney liet er geen gras over groeien en trouwde in juni met haar 13 jaar jongere vriend Sam Asghari. Ze werkt ook aan haar “allesomvattende” memoires.

Het hele jaar door poseerde Britney Spears poedelnaakt om haar herwonnen vrijheid te vieren. — © Instagram

Barbie girl in a Barbie world

Fans van Barbie draaiden zowat door toen ze de eerste beelden zagen van de nakende film met Margot Robbie. In knalroze tenue reed de actrice rond op rollerskates, met Ryan Gosling in een ‘matching outfit’ als haar Ken. Zelf hield het duo het niet serieus. Hoe de film uitdraait, weten we in juli volgend jaar.

Margot Robbie en Ryan Gosling konden het op de set van ‘Barbie’ niet serieus houden. — © GC Images

Frieten en een champignonkroket

Drie grote pakken frieten, twee porties stoofvlees en een huisbereide champignonkroket. Dat bestelde Nick Cave (65) in frituur De Frieterij in Berchem. De rockgod zat er doodleuk op het terras, de avond voor een Nederlands festival. De uitbater wist niet wie hij was, maar klanten herkenden Cave meteen. “Nadien kwam zijn makker zeggen dat het de beste frietjes ooit waren.”

Een fan herkende Nick Cave op het terras van De Frieterij. — © Sonny Anthonissen

Een valse start

Een nieuwe talkshow, en meteen heisa: het overkwam Gert Verhulst (54) met De tafel van vier. In de eerste aflevering nam hij meermaals het n-woord in de mond, tijdens een “uit de hand gelopen woke-discussie”. De kritiek barstte los en een redacteur stapte op. Verhulst kwam snel met excuses. “Jammer hoe het is uitgedraaid. We wilden niet kwetsen, maar de discussie was relevant.”

Gert Verhulst zal zich zijn eerste aflevering van ‘De tafel van vier’ nog lang herinneren. — © SBS

Dress to impress

De fashionstunt van het jaar? Op het Met Gala in New York daagde Kim Kardashian (42) op in een jurk van Marilyn Monroe. Meer bepaald het iconische exemplaar waarin Monroe zong voor JFK. Het is de duurst geveilde jurk ooit en Kardashian viel zeven kilo af in drie weken om erin te passen. De reacties waren niet mals: “Ongepast”, vonden velen. Bovendien zou Kardashian de jurk beschadigd hebben. Dat ontkende ze formeel.