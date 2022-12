Hoe zou het nog zijn met ex-wielerprof Staf Scheirlinckx: “Hoezo, iederéén pakte vroeger doping? Ik toch niet”

Met beide ouders in het onderwijs was het geen verrassing dat de Oost-Vlaming na zijn wielerjaren voor de klas belandde. Sinds 2014 geeft hij theorie en praktijk mechanica in de tweede graad aan het Richtpunt Campus, een beroepsschool in Ninove. “Het lesgeven op zich en de overdracht van waarden en normen vind ik zo leuk dat de minder prettige kanten van dit beroep – de planlast, de vele uren buiten de school, de mondigheid van de ouders, het gebrek aan respect en waardering – gecompenseerd worden. Gastjes van 14-15 jaar zijn een plezante, maar moeilijke leeftijd. Maar het helpt dat ik 1,92 meter ben om gezag uit te stralen.”

Amper was de fiets opgeborgen of Scheirlinckx, die zowel in de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix top tien had gereden, haalde in avondonderwijs een diploma als leraar. “In de laatste jaren van mijn carrière begon ik steeds meer naar stabiliteit te verlangen. De aanhoudende stress sloopte me. Altijd weer moest je op het einde van het seizoen bang afwachten of er een nieuw contract zou volgen. Remco Evenepoel kan je niet vervangen, Staf Scheirlinckx wel.”

Welbespraakt, meertalig en verstandig, die Scheirlinckx, maar een langer verblijf in de koers lag toch niet meteen voor de hand. Te honkvast, zegt hij zelf. En toch weer dat onzekere bestaan. “Voor die schaarse plekjes als ploegleider moet je nog meer met je ellebogen werken dan als coureur. En je bent opnieuw tweehonderd dagen het huis uit, terwijl ik zo graag bij mijn gezin ben, bij mijn vrouw en mijn twee dochtertjes.”

Scheirlinckx stopte op zijn 33ste, maar voelde al eerder dat zijn beste periode voorbij was. Puur rationeel besefte hij dat zijn tijd gekomen was, emotioneel zinderde het afscheid nog veel langer na. ”Jaren na mijn afscheid droomde ik nog van een nieuwe ploeg. Die dromen waren zo realistisch dat ik opstond en prompt wilde gaan trainen. Dat team had nog een ervaren coureur nodig. Zelfs mijn loon en de planning van het seizoen waren al besproken. Zo zie je hoelang dat verwerkingsproces geduurd heeft. En hoe diep dat zat.”

Scheirlinckx was actief tijdens de donkerste jaren van zijn sport, waar de dopingdoem een loden schaduw over het peloton legde. Zijn topjaren kende hij dan nog bij het Franse Cofidis, een ploeg met een bedenkelijke reputatie. “Ik kwam in dat team terecht nadat de dopingbom al ontploft was. Cofidis zocht een nieuwe identiteit. Ik prijs me gelukkig dat ik dankzij mijn opvoeding ver weg kon blijven van alle excessen qua drank, drugs en vrouwen, die toen zo vaak voorkwamen in het peloton.”

Scheirlinckx linkt die uitspattingen aan de dopingcultuur in het wielrennen. “Pure normvervaging was dat. Als je doping pakt om te koersen, waarom zou je dan geen pilleke slikken om uit te gaan of om wakker te blijven? Dan vind je het normaal om met naaktfoto’s van je eigen vrouw rond te zeulen, of om met gevaar voor eigen leven op de zevende verdieping van een hotel van terras naar terras te klimmen… Opnieuw: normvervaging. Niet meer normaal kunnen doen.”

Bijna twintig jaar na de feiten wringt het nog steeds dat dopingpraktijken hem kansen hebben ontnomen. “Ik heb ooit een dertiende plaats behaald in de Tirreno-Adriatico, maar een stuk of negen renners die toen voor mij waren geëindigd, legden nog datzelfde jaar een positieve test af. Schumacher, Ricco, Kessler, Sinkewitz, Basso… noem maar op. Als ik daar op het podium sta, had ik na mijn carrière misschien een appartementje meer gehad. En het erge is dat al die zondaars – Lance Armstrong op kop – ook nu nog blijven beweren dat destijds iedereen pakte, waardoor ze suggereren dat ze zonder die middelen ook de beste zouden zijn geweest. Hoezo, iedereen pakt? Ik toch niet. (met veel nadruk) Mij is alleszins nooit doping aangeboden geweest. Nooit. Niet door een collega, niet door een dokter. Je moest echt zelf actief op zoek naar dat spul. Dat verhaaltje over hoe ze niet anders konden en hoe ze allemaal slachtoffer waren van een systeem, klopt dus niet. Maar goed, zo zie ik het. Als je Lance Armstrong zou interviewen, dan krijg je misschien een ander beeld over die tijd.”

De 43-jarige Oost-Vlaming is er wel van overtuigd dat er zich een cultuuromslag binnen het peloton heeft voorgedaan. “Doping is nu taboe en de straffen liggen ook zoveel hoger. Als een topper nu betrapt zou worden, mag hij zijn loopbaan vergeten.”

Scheirlinckx behoudt nog steeds banden met zijn vroegere milieu. Tijdens de Ronde van Frankrijk fungeert hij als vip-chauffeur. Bovendien is hij sinds 2019 voorzitter van de Belgian Professional Cycling Association (BPCA), een vereniging die de belangen van de Belgische wielerprofs behartigt. “Ik sprak zonet over verwerking. Die twee functies hebben me daarbij geholpen.“

De BPCA is een afdeling van de internationale belangenvereniging PCA, waarvan voormalig wereldkampioen Gianni Bugno voorzitter was. Wie moest de Belgische tak leiden? Uit een rondvraag bij de Belgische profs kwam de naam Staf Scheirlinckx naar voren. “Wat me charmeerde. Onder meer dankzij een goede advocaat hebben we al enkele renners hun rechtmatige salaris kunnen bezorgen. Gelukkig is het sociale statuut van de Belgische profs veel beter geregeld dan in het buitenland.”

Het voorzitterschap is een onbezoldigde functie, al is er met name rond veiligheid nog veel werk te verrichten. “Eigenlijk zou dit een voltijdse en betaalde baan moeten zijn, maar daarvoor ontbreekt het aan budgetten.”

De toenemende loonkloof tussen het voetvolk en de toppers baart Scheirlinckx zorgen. “In de Tour moeten renners met een minimumloon over dezelfde bergen als collega’s die vijf miljoen verdienen. Maar hoe organiseer je die solidariteit? En vedetten als Evenepoel en Van Aert lokken ook veel sponsors naar de koers, wat indirect het hele systeem ten goede komt. De jongste jaren stijgen gelukkig de lonen binnen de koers. Nog niet genoeg, wat mij betreft. Wout en Remco zijn even formidabele atleten als Kevin De Bruyne. Eigenlijk zouden Van Aert en Evenepoel evenveel moeten verdienen als De Bruyne, al besef ik goed dat sporten op dat vlak moeilijk te vergelijken vallen. Maar toch... als dat zou kunnen.”