Goed nieuws voor Eli Iserbyt: West-Vlaming verschijnt morgen aan de start van Superprestigecross in Heusden-Zolder

Eli Iserbyt kon maandag in Gavere zijn derde plek in de Wereldbeker niet verdedigen wegens te veel hinder nog van zijn val in Val di Sole. Zijn deelname aan de veldrit in Heusden-Zolder op dinsdag was nog twijfelachtig, maar de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal start, zo bevestigt zijn team.

Pauwels Sauzen-Bingoal deelde in Val di Sole in de klappen. Michael Vanthourenhout won weliswaar in de sneeuw, maar zowel Fem van Empel als Eli Iserbyt vielen geblesseerd uit. Beide renners liepen weliswaar geen breuken op maar wel de nodige averij, waardoor ze niet konden starten in de Wereldbeker in Gavere. Van Empel gaf eerder ook al forfait voor Heusden-Zolder,

Iserbyt was nog in dubio en ging z’n trainingen afwachten van de voorbije dagen. De West-Vlaming heeft in Heusden-Zolder een derde plaats te verdedigen in het klassement. “Eli start dinsdag”, bevestigt z’n team dat dus met Vanthourenhout nu ook z’n tweede kopman kan uitspelen. Niet alleen Iserbyt staat er aan de start. Zowel Tom Pidcock, Wout van Aert als Mathieu van der Poel zijn van de partij in Limburg.